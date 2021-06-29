Общественный фонд «Институт Медиа Полиси» 28 июня опубликовал анализ к законопроекту «О защите от ложной и недостоверной информации».

Этот документ — переработанный вариант скандального законопроекта «О манипулировании информацией», который почти год назад отправил на доработку с возражениями тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

Предыстория законопроекта

Юристы организации напомнили, что инициаторки законопроекта «О манипулировании информацией» — депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Документ вынесли на обсуждение 14 мая 2020 года на сайте Жогорку Кенеша.

Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова

Они отметили, что первоначальная редакция документа «предусматривала открытые формулировки, влекущие нарушения прав человека и ограничение предпринимательской деятельности интернет-провайдеров».

«После обращений гражданского сектора и бизнес-сообщества, текст редакции был изменен, но формально», — подчеркнули юристы.

Они напомнили, что несмотря на протесты гражданского общества, законопроект был принят парламентом в трех чтениях и его направили президенту на подписание. Но тогдашний глава государства Сооронбай Жээнбекова вернул документу на доработку с возражением.

«В возражении президента было указано: “Считаю необходимым обеспечить рассмотрение данного закона с учетом прав человека, проводимой государственной политики, возможностей технологий и устойчивого развития государства”», — напомнили юристы.

Что говорится в анализе?

Юристы, ознакомившись с переработанным законопроектом, который сменил название на «О защите от ложной и недостоверной информации» пришли к вывод, что он подготовлен с нарушением закона «О Регламенте Жогорку Кенеша» и без выполнения указаний в возражении президента.

Кроме этого, сами нормы законопроекта «противоречат Конституции, международным договорам, нарушают права человека и устанавливают необоснованно дублирующие функции органов госвласти в условиях критического дефицита бюджета страны».

Юристы просят депутатов парламента при рассмотрении отклонить законопроект.

Нарушили сроки

Юристы отметили, что согласно закону «О Регламенте Жогорку Кенеша», после получения закона с возражением президента, торага парламента не позднее 2 рабочих дней со дня его получения направляет возражение в ответственный комитет, фракциям, экспертной службе.

Затем в течении 10 рабочих дней ответственный комитет, изучив возражение президента, выносит решение, согласиться с ним или не согласиться. Либо комитет может образовать группу для выработки согласованного варианта закона.

«При этом, если Жогорку Кенеш по результатам рассмотрения возражения президента не примет одно из этих решений, то закон считается отклоненным», — напомнили юристы.

Юристы отметили, что предусмотренные законом сроки парламент не принимал какое-либо решение по возражению президента и соответственно законопроект должен считаться отклоненным.

Не учтены возражения президента

Юристы отметили, что в возражении президента была указана необходимость привлекать в работе над законопроектом экспертов и представителей общественности.

«Однако, в нарушении указа президента о возражении к закону согласительная группа была создана только из представителей государственных органов. На заседания согласительной группы не привлекались журналисты, общественность», — подчеркнули они.

Юристы также сообщили, что 11 июня 2021 года направили письмо в адрес председателя Комитета парламента по социальным вопросам, чтобы узнать какие пункты возражения учтены, но ответа до сих не получили.

При этом одна из инициаторок законопроекта — депутатка Гульшат Асылбаева 28 июня на заседании профильного комитета заявила, что возражения экс-президента и гражданского общества при переработке законопроекта были учтены.

«Согласительная группа изучила поступившие в адрес инициаторов замечания и предложения, как от медиакомпаний, так и гражданского сектора и госорганов», — сказала она.

Нарушена Конституция

Юристы подчеркнули, что законопроект фактически вводит цензуру, поскольку устанавливается запрет на распространение определенного вида информации — а это нарушение Конституции.

По статье 10 новой Конституции цензура в Кыргызстане запрещается. Также не могут быть приняты законы, ограничивающие свободу слова, печати и СМИ.

Кроме этого, нарушена 86 статья Основного закона страны, согласно которой рассмотрение законопроекта без источника финансирования противоречит Конституции.

Асылбаева на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша заявила, что на реализацию законопроекта выделение денег из бюджета не предусмотрено.

«Защищать» честь и достоинство будут посредством админресурса

Юристы отметили, что в законопроекте под ложной, недостоверной информацией понимается «опубликование, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». Но зачастую в суды по таким делам подают высокопоставленные чиновники.

«Следовательно, данный законопроект принимается в интересах этого круга людей, чтобы посредством административного ресурса защищать их от критики. В этом контексте невозможно гарантировать независимость рассмотрение уполномоченным органом заявлений, поскольку сам уполномоченный орган подотчетен этим лицам», — считают они.

Митинг против закона «О манипулировании информацией», 2020 год

Юристы отметили, что в законодательстве уже есть правовые механизмы и такие споры разрешаются через обращение с гражданским иском в суд.

Кроме этого юристы считают, что законопроект дополнительно обременит интернет-провайдеров обязанностью по идентификации абонентов. При этом неясно, как это будет происходить на практике.

Будет нарушено право на анонимность

Законопроектом предусматривается, что владелец сайта и (или) страницы сайта в интернет-пространстве обязан разместить на сайте либо в интернете свои имя и фамилию и адрес электронной почты. Юристы отмечают, что таким образом нарушается право на анонимность.

«В связи с появлением онлайн-цензуры, прослушиванием и сбором данных рядовых пользователей с дальнейшим их преследованием, интернет-пользователи должны иметь право воспользоваться технологиями по предоставлению анонимного доступа к сети и анонимному размещению материалов в интернете (посты, комментарии и другое). Это позволяет реализовать права гражданина на свободу мнения и его выражения в цифровую эпоху», — подчеркнули в организации.

Ранее законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» принял профильный комитет парламента. Теперь его должны рассмотреть на заседании Жогорку Кенеша.

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Что предлагает законопроект?

В законе прописано создание некой Единой системы идентификации, куда будут внесены все пользователи сайтов и соцсетей Кыргызстана. В документе не указывается, какой госорган будет создавать такую базу, кто оснастит и профинансирует ее работу.

Также некий «уполномоченный госорган» обяжет провести идентификацию всех анонимных пользователей через интернет-провайдеры, владельцев сайта и страниц сайта и опубликовать личные данные о себе для владельцев всех сайтов.

В этот «уполномоченный госорган» будут принимать обращения гражданина или юридического лица, в отношении которого опубликована и (или) распространена ложная, недостоверная информация. Точный порядок реагирования государства на заявление человека или юридического лица определит кабинет министров. Но уже понятно, что после того, как заявление поступит в некий «уполномоченный госорган», его должны рассмотреть за 48 часов.

За это время либо вынесут отказ, либо решение о том, что информацию надо прекратить распространять. Какие эксперты в этом госоргане будут заниматься оценкой информации на «ложность» — в проекте не указано.

Решение «уполномоченного органа» провайдер, владелец сайта или страницы сайта должен выполнить в течение 24 часов. Иначе его заблокируют через суд за неисполнение этого решения госоргана.

«В случае игнорирования или неисполнения решения интернет-провайдером, хостинг-провайдером, владельцем сайта и (или) страницы сайта о прекращении распространения ложной, недостоверной информации уполномоченный государственный орган может обратиться в суд об ограничении доступа к указанной информации или к сайту или странице сайта в сети Интернет, на которой размещена данная информация», — отмечается в проекте закона.

Опротестовать блокировку можно будет также через суд. Либо же если будут устранены публикации, на которые были жалобы.

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