В УВД Оша сообщили, что 9 июня житель Оша 29-летний Т.Д. похитил и изнасиловал девушку 2003 года рождения. До этого он уже похищал её, но суд отпустил его под домашний арест.

«9 июня эта же девушка обратилась с заявлением в милицию в отношении Т.Д, который силой вывез ее, привез в один из многоэтажных домов Оша, избил и изнасиловал», — сообщили в УВД города ИА 24.kg.

По этому факту начали досудебное производство по статье «Изнасилование». Подозреваемого задержали и водворили в ИВС, затем Ошский горсуд водворил его в СИЗО на один месяц.

«Я тебя никому не отдам»

В первый раз Т.Д. похитил девушку в середине мая. Тогда он её привёз из города Кызыл-Кии Баткенской области в Ош. В машине он её избил.

«В ночь на 19 мая подозреваемый похитил девушку с которой раньше общался. Девушка успела позвонить своему парню. После этого подозреваемый избил девушку и разбил её телефон. Он сказал ей, “Значит, ты встречаешься с другим, я тебя никому не отдам!”, и начал избивать», — сообщили 21 мая в УВД.

Пострадавшая от насилия девушка тогда сообщила милиционерам, что «боится» этого мужчины из-за своих показаний, и говорила, что «его должны посадить».

Но 22 мая Ошский горсуд отпустил Т.Д. под домашний арест. В суде тогда отметили, что учли тот факт, что подозреваемый имеет постоянное место жительства и это не помешает следствию. Также в горсуде «Клоопу» тогда пояснили, что подозреваемый обвиняется только по статье «Похищении человека», она позволяет меру пресечения для подозреваемого в виде домашнего ареста.

Но, по данным правоохранителей, Т.Д. до этого уже насиловал пострадавшую. В 2019 году, когда Т.Д. и потерпевшая были в романтических отношениях, он несколько раз насиловал её, и запугивал тем, что «снял на видео, как насиловал».

«Тогда пострадавшая обращалась в милицию с заявлением, но потом она с мамой написали встречное заявление. В связи со встречным заявлением дело прекратили», — сообщили 26 мая в УВД Оша.

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