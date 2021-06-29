В Душанбе завершились переговоры за закрытыми дверями президентов Кыргызстана и Таджикистана. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон вели встречу тет-а-тет более шести часов.

После этого они сделали заявления для прессы. Рассказываем, о чем договорились президенты.

Решение вопроса границ

По словам Рахмона, он с Жапаровым обсудил «вопрос подписания в предстоящий период ранее согласованного в целом Договора о таджикско-кыргызской госгранице».

«Согласно проекту Документа, описано порядка 520 километров линии государственной границы. К сегодняшнему дню в рабочем порядке согласованы еще 32 километра. Следует отметить, что переговорный процесс на границе мы начали еще в 2002 году. За прошедшие почти 20 лет в целом проведено порядка 180 заседаний Совместной комиссии и встреч рабочих групп по делимитации линии границы», — отметил таджикский президент.

Он добавил, что сейчас важна задача «правового оформления» этих результатов с тем, чтобы двигаться дальше «в решении сложного вопроса определения линии государственной границы». При этом обе стороны должны позаботиться и о ликвидации последствий недавнего вооруженного конфликта на границе*.

«Мы с господином президентом [Жапаровым] подробно остановились на трагическом инциденте, который произошел на границе в конце апреля сего года. К большому сожалению, погибли и пострадали люди с обеих сторон, населению нанесен материальный и моральный ущерб, серьезный урон нанесен опыту добрососедства между нашими народами. Поэтому мы, в первую очередь, должны думать о том, как восстановить доверие между жителями приграничных районов», — заверил Рахмон после окончания встречи.

*Это первый официальный визит Жапарова в Таджикистан после вооруженного конфликта, который произошел в Баткенской области на границу двух стран в конце апреля 2021 года. Тогда в вооруженном конфликте погибли 36 кыргызстанцев, ещё 154 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого, из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.По данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

В свою очередь, Жапаров отметил, что Кыргызстан всегда ценил и «высоко ценит» отношения с Таджикистаном и их «всестороннее развитие», «укрепление добрососедских отношений и равноправного партнерства» входят в «долгосрочный приоритет внешней политики».

«Выше отмеченное остается актуальным и сегодня. Тем более, что наши стороны пережили нежелательный конфликт, который причинил боль и ущерб обеим сторонам. Я верю, что у нас хватит мудрости разрешить эту ситуацию во благо двух народов», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана также заявил, что «скорейшее согласование и решение вопросов по делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и подписание соответствующего договора откроют новые грани и будут способствовать активизации всего комплекса двустороннего сотрудничества».

По информации пресс-службы, говоря о приграничье, Жапаров отметил ряд направлений для совместной работы. Это:

важность укрепления доверия между народами двух стран, особенно в районе границы;

продолжение работ по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах;

пресечение любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни и усиление напряженности среди местного населения;

практическая реализация соглашений о побратимских отношениях и Плана сотрудничества между Баткенской областью и Согдийской областью.

Кыргызская сторона, по словам Жапарова, выступила с инициативой создать Комиссию по поддержанию мира. Она будет состоять из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах и предупреждать возможные конфликты.

«Мы наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы», — заключил Жапаров.

Вода и водные ресурсы

По информации пресс-службы таджикского лидера, он обсуждал с кыргызским коллегой и вопросы водообеспечения региона.

«В ходе сегодняшних переговоров уделили внимание вопросу использования водных ресурсов трансграничных рек на приграничных территориях. Предложили возобновить работу Межведомственной таджикско-кыргызской рабочей группы по рассмотрению двусторонних вопросов, связанных с использованием водных ресурсов», — цитирует ведомство Эмомали Рахмона.

По словам таджикского президента, они с Жапаровым договорились продолжить практику взаимной поддержки международных инициатив своих стран и «обменялись мнениями по вопросу изменения климата, в том числе обсудили проблематику ускоренного таяния ледников в Центральной Азии».

Что подписали президенты?

Жапаров и Рахмон приняли совместное заявление из 25 пунктов, касающееся целого ряда нюансов двусторонних отношений — от проживания этнических таджиков и кыргызов на соседних территориях до борьбы с контрабандой, налаживания межрегиональных связей и обеспокоенности ситуацией в соседнем Афганистане.

Кроме того они поставили подписи на нескольких межгосударственных документах. Информация о документах, которые подписали президенты, у пресс-служб совпадает. Это:

соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования между Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызстана и Агентством социального страхования и пенсии при правительстве Таджикистана;

меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы между Государственной кадровой службой Кыргызстана и Агентством государственной службы при президенте Таджикистана;

меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана.

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве между кыргызским национальным ИА «Кабар» и таджикским национальным ИА «Ховар».

Напоследок Садыр Жапаров пригласил Эмомали Рахмона совершить визит в Кыргызстан.

«Приглашение было с признательностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — отмечают в пресс-службе Жапарова.

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