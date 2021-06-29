Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, выйдя из кабинета после самоизоляции и лечения от COVID-19, подписал приказ о тотальной вакцинации № 862.

Он касается «медицинских и иных работников» системы здравоохранения — в ближайший месяц они должны быть вакцинированы в обязательном порядке. Их состояние после вакцинации будут мониторить.

При этом в документе не отмечается, какие санкции будут применять к тем, кто откажется проходить вакцинацию — невыплата зарплаты, увольнение или какие-то еще меры.

Ранее принудительную вакцинацию уже предлагал для госслужащих глава минэкономфина Акылбек Жапаров. Согласно его идее, медикам и другим госслужащим можно заморозить зарплату, если они не хотят прививаться от COVID-19.

По словам специалистки по доказательной медицине Бермет Барыктабасовой, приказ Бейшеналиева показал «истинное лицо минздрава», который «не стоит на стороне народа, на охране здоровья населения, на защите прав человека, пациента, медработника».

«Вместо тотального межведомственного взаимодействия, национальной всеобъемлющей информационной кампании о профилактике коронавируса, вместо точных конкретных последовательных ограничительных мер, вместо массовых и масштабных честных разъяснений и обучения […] у нас приказ 862. Он приведет к запугиваниям, увольнениям, лишению зарплаты в обмен на обязательную вакцинацию!» — написала она в своем фейсбуке.

Плановая вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане

Вакцинация в Кыргызстане от COVID-19 стартовала 29 марта 2021 года. В апреле директриса Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысова сообщила, что Национальный план по вакцинации от COVID-19 разработан и содержит три этапа.

На первом этапе вакцины должны были получить в основном медики, сотрудники правоохранительных органов и другие представители специальностей, контактирующих с людьми.

На втором этапе — лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет. Вакцинацию среди остальных граждан предполагалось провести на третьем этапе, все три этапа должны были завершиться до конца декабря 2021 года.

Но к концу июня стало ясно, что кампания по вакцинации почти провалилась. По данным кабмина, за это время в Кыргызстане вакцинировали всего около 1,5% населения. При этом, по информации главы Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 Жылдыз Бакашовой, количество нуждающихся в вакцинации составляет почти 3,2 млн человек.

О плохой кампании по вакцинации населения уже заявил и глава кабмина Улукбек Марипов. На заседании 24 июня он раскритиковал минздрав за долгие вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

«У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать», — заявил он.

Так, 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm не могут доставить в Кыргызстан уже более месяца, хотя китайская сторона уже даже довезла вакцину в аэропорт. По данным минздрава, страна получит ее не раньше середины июля.

Несколько раз отодвигались и поставки вакцины AstraZeneca по линии программы COVAX по разными причинам — по последним обещаниям минздрава, она тоже попадет в Кыргызстан в июле.

Меж тем 15 июня минздрав заявил, что в Кыргызстане сейчас идет третья волна коронавируса. Эксперты прогнозируют, что ближайшие две недели ежедневно будет выявляться около 1 500 новых заболевших COVID-19.

Республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

По данным минздрава, 29 июня в Кыргызстане за сутки зафиксировали 10 летальных исходов от COVID-19, вирус выявили у 1092 человек. Всего по данным Республиканского штаба с начала пандемии зарегистрировали 123 038 случаев заражения коронавирусом.