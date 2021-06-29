Посольство Китая в Кыргызстане 29 июня сообщило, что вакцины против COVID-19, выделенные правительством КНР, ожидают самолета в аэропорту Пекина.

По данным ведомства, партия 150 тысяч доз вакцины Sinopharm была готова к отправке еще 20 июня. Они ожидают самолет ЮНИСЕФ, с которым договаривается правительство Кыргызстана.

Однако китайской стороне на 29 июня еще не предоставили точной информации о самолете.

В ведомстве отметили, что по договоренности транспортировкой препаратов должна заниматься кыргызская сторона.

«Китай всегда готов в духе добрососедства и всестороннего стратегического партнерства оказать поддержку и помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией и желает, чтобы, выделенные китайской стороной на безвозмездной основе вакцины, как можно скорее были доставлены в Кыргызстан», — подчеркнули в посольстве.

Задержка с поставкой Sinopharm

Власти Китая всего выделили бесплатно Кыргызстану 300 тысяч доз Sinopharm. Первые 150 тысяч доз препарата доставили в страну в марте. А вот вторую партию вакцины — также 150 тысяч доз власти Кыргызстана не могут доставить уже несколько недель.

Сначала министр здравоохранения сообщил, что Кыргызстан не может доставить вторую партию Sinopharm из-за того, что «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин». Затем стало известно, что власти ищут средства, чтобы доставить вторую партию Sinopharm*.

*Первую партию вакцин в страну доставили бесплатно.

«Расходы на доставку второй партии не предусмотрены, поэтому министерство обращается в международные организации. На транспортировку потребуется более $150 тысяч», — сообщала 9 июня директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Накануне, 28 июня, замминистра здравоохранения и соцразвития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что китайская вакцина Sinopharm поступит в Кыргызстан в середине июля.

«Все переговоры прошли согласно графику, со стороны минздрава и правительства все вопросы по поводу привоза 150 тысяч доз в Кыргызстан решены», — сказал он.