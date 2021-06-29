Заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов 29 июня на брифинге сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.

По его данным, четыре человека скончались в Бишкеке, в Чуйской области — три, Джалал-Абадской, Таласской и Иссык-Кульской областях — по одному.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 992 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

За сутки COVID-19 подтвердился у 1 092 человек.

Бишкек — 602;

Ошская область — 47;

Ош — 60;

Чуйская область — 177;

Джалал-Абадская область — 83;

Баткенская область — 70;

Иссык-Кульская область — 26;

Нарынская область — 12;

Таласская область — 15.

По данным министерства, в стране идет рост заболеваемости. Всего за все время пандемии в стране выявили 123 038 случаев заражения коронавирусом.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 558 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 109 511 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 27 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 369 медработников, из которых выздоровели всего 4 867.

Также замминистра сообщил, что на 29 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 3 209 пациентов, из них 1 066 находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 7 248 человек лечатся амбулаторно.

По словам Бектурганова, вакцина Sinopharm поступит в Кыргызстан в середине июля.

«Все переговоры прошли согласно графику, со стороны минздрава и правительства все вопросы по поводу привоза 150 тысяч доз в Кыргызстан решены», — сказал он.

Главная инфекционистка минздрава Айнура Кутманова на брифинге отметила, что новый вид коронавируса поражает всех в независимости от возраста.

По ее словам, температура, кашель и другие симптомы не являются причиной для вызова скорой помощи.

«Скорую помощь надо вызывать только в том случае, если сатурация упала ниже 93% и появилась одышка. В остальных случаях надо обращаться к своему врачу или по номеру 118, где вас проконсультируют», — сказала Кутманова.

Она также добавила, что при кашле нельзя лежать на спине, пить антибиотики и гормоны — это может только ухудшить состояние больного.