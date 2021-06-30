Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека 30 июня сообщила, что бывшему вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву изменили меру пресечения по делу о коррупции на «Кумторе».

Так, 29 июня суд принял решение изменить меру пресечения Сарпашева на подписку о невыезде. Ранее после задержания бывший чиновник содержался в СИЗО ГКНБ.

В суде сообщили, что Сарпашев будет под подпиской о невыезде до окончания досудебного заседания и судебного производства.

Тайырбека Сарпашева задержал ГКНБ 18 июня в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции на «Кумторе».

Тогда в Госкомитете сообщили, что Сарпашев совершил «преступные действия в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями Centerra Gold Inc.». Отмечается, что он, занимая ответственные должности в правительстве и в интересах компании Centerra Gold Inc. препятствовал разработке и принятию проекта закона «О ледниках».

Кроме Сарпашева по делу «Кумтора» также задержаны ряд политиков, в том числе бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев, которые находятся в СИЗО ГКНБ.

Также среди задержанных есть и депутаты парламента Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров, Талантбек Узакбаев, а также вице-премьер Алмазбек Баатырбеков, экс-руководителя аппарата президента Данияр Нарымбаев и бывший депутат Исхак Пирматов.

Под подпиской о невыезде находится глава «Кыргызпатента» Динара Молдошева. Ее не стали задерживать, так как у нее есть несовершеннолетние дети.

Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор 21 мая 2021 года.

В надзорном органе сообщили, что в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

Компании «Камеко» и Centerra Gold Inc. занимались разработкой рудника Кумтор у ледников Давыдова и Лысый. Однако позже «Камеко» вышла из соглашения и Centerra Gold Inc продолжила разработку в одиночку.