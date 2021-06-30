Пресс-служба парламента сообщила, что депутаты одобрили в первом чтении все законопроекты, которые сегодня представил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Это:

конституционный закон «О прокуратуре»;

проект Уголовно-процессуального кодекса;

проект Кодекса о правонарушениях против порядка управления;

проект «О введении в действие Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса о правонарушениях против порядка управления и внесении изменений в некоторые законодательные акты».

Юристы и правозащитники неоднократно критиковали новые проекты кодексов, отметив, что в них есть много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.

Они обратились к президенту Садыру Жапарову и шестому созыву парламента с просьбой отложить реформу кодексов — потому что, по их мнению, реформа противоречит посланию и поручениям президента.

Юристы считают, что новые кодексы нарушают права человека и международные обязательства Кыргызстана по их защите. Также, по мнению авторов обращения, предлагаемые Генпрокуратурой версии кодексов направлены в сторону репрессий и тоталитаризма.

Авторы обращения подчеркивают, что у судей и правоохранительных органов появится больше возможностей для коррупции и давления, а у граждан — меньше возможностей на защиту прав.

Однако в парламенте все комитеты приняли проекты кодексов и конституционный закон «О прокуратуре». Садыр Жапаров пока не высказал мнения по этому поводу. Сам же Зулушев сказал, что «не видел нигде в СМИ критику в адрес новых кодексов», и что против них сейчас выступают якобы лишь несколько разработчиков.

Что не так с новыми Кодексами?

Юристы отмечают, что Генпрокуратура создавала поправки и изменения в кодексы за закрытыми дверями. На 70% рабочая группа состояла из силовиков и представителей госорганов, «тесно связанных с деятельностью правоохранительных структур». Журналистам запретили доступ на заседания, под предлогом того, что они «не могут понять правильно обсуждаемых вопросов».

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Членам Рабочей группы не давали на руки текстов проектов кодексов ни в бумажном, ни в электронном формате.

При этом на сайте парламента для общественного обсуждения 7 мая 2021 года были вывешены еще «сырые» проекты кодексов. Пока юристы и эксперты изучали их, прокуратура продолжала переписывать их за закрытыми дверями — как основной разработчик. Предфинальные версии проектов появились ночью 31 мая 2021 года на сайте Генпрокуратуры, а уже 2 июня Генпрокуратурой была организована их презентация для получения обратной связи.

«Людям не дали возможности и достаточного времени, чтобы изучить проекты […] Это сложно сделать и за несколько месяцев, если работать по-настоящему. Это просто неуважение к людям, профанация законодательной процедуры и нарушение права граждан на участие в принятии решений», — возмутились юристы ОФ «Стратегические решения».

По их мнению, саму «живую презентацию проектов кодексов тоже нельзя назвать честным диалогом с обществом» — текстов презентаций на государственном и официальном языках приглашенным не дали.

«Разве так ведут себя честные госорганы со своим народом? Кто дал право прокуратуре писать законы в своих собственных интересах? Если мы спросим у народа, то уверены, что никто из граждан не скажет, что они хотят усиления полномочий прокуратуры, МВД, ГКНБ. Такое право, согласно Конституции, имеется у народа. И он дает это право госорганам писать законы от его имени», — отметили они в обращении к президенту Жапарову.

Юристы считают, что с реформой нельзя спешить и делать ее только силами Генпрокуратуры и правоохранительных органов нельзя — нужно широкое и глубокое обсуждение всех этих документов.

Действующее же кыргызское законодательство сейчас отвечает многим международным стандартам. Оно построено «под человека, под его защиту, чтобы защитить его от коррупции силовиков, от их давления, пыток, вымогательства».

«Сегодня силовики хотят отнять эти права у общества, только потому, что им трудно работать в новых условиях и дотягиваться до уровня развития общества», — говорится в обращении к президенту.

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