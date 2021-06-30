Депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва 30 июня завершили очередную сессию и ушли на каникулы.

Однако несмотря на регламент парламента, по которому депутатские каникулы продолжаются до 1 сентября, депутаты вновь соберутся для внеочередного заседания Жогорку Кенеша.

В конце заседания вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев прочел письмо спикера Таланта Мамытова, в котором говорилось о предложении провести внеочередное заседание в связи с принятием новой Конституции

«Есть предложения провести сессию в связи с увеличением случаев заражения COVID-19. Поэтому считаю правильным провести внеочередное заседание в период с 5 по 30 июля», — сказал Сыдыгалиев.

Также депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале сообщил, что депутаты планируют провести внеочередное заседание уже 7 июля.

Ожидается, что на заседании депутаты обсудят и проголосуют за поправки в избирательное законодательство, согласно новой Конституции, без которых нельзя назначить следующие выборы в парламент.