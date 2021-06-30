В парламенте 30 июня депутаты обсуждают с генеральным прокурором Курманкулом Зулушевым введение новых кодексов и конституционный закон «О прокуратуре».

Во время обсуждения депутат Кенжебек Бокоев поднял тему задержаний ряда политиков по делу «Кумтора». По словам парламентария, действия прокуратуры похожи на «карательные меры».

«Сколько политиков были оправданы, но ни один следователь, ни один прокурор не понесли наказания. По госканалам идет очернение Омурбека Бабанова. Возьмите под личный контроль. И к президенту обращаюсь. Он [Бабанов] был депутатом, вице-премьером, премьер-министром, лидером партии», — заявил Бокоев.

В ответ на это Зулушев сказал, что бывший премьер Бабанов, как и экс-глава аппарата президент Данияр Нарымбаев были задержаны после получения уведомления о подозрении в совершении преступления. Генпрокурор также заявил, что закон не позволяет «выпустить человека под домашний арест и сказать, что он ни в чем не подозревается».

«Вот принесли вам новые кодексы, если вы внесете изменения, то мы будем работать по ним. Прокуратура рассмотрит дело Бабанова только после того, как следствие завершится и будут передавать в суд. Мы рассмотрим, обоснованно ли дело возбуждено. Идет следствие, если их вина будет доказана, их осудят, если нет, дело сократят», — ответил Зулушев.

Омурбека Бабанова и Данияра Нарымбаева задержали по делу «Кумтора». Их подозревают в совершении преступления по статье «Коррупция», сейчас они находятся в СИЗО ГКНБ.

Кроме них, среди задержанных по делу «Кумтора» также оказались депутаты Алмазбек Баатырбеков, Торобай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков, Талантбек Узакбаев и экс-депутат Исхак Масалиев. Также задержан бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Позже вице-спикер Аида Касмалиева заявила, что задержание ее коллег по делу «Кумтора» незаконно. Тогда в качестве аргумента она привела то, что депутатов не могли задержать согласно новой Конституции, принятой 5 мая.

«В новой Конституции неприкосновенность депутатов еще больше усилена. Если его [депутата] не поймали с поличным, его можно задержать только тогда, когда за задержание проголосуют большинство депутатов», — пояснила вице-спикер.