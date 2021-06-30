Заместитель гендиректора «Кыргыз темир жолу» Руслан Кадыркулов.

Заместитель генерального директора «Кыргыз темир жолу» Руслан Кадыркулов сообщил на пресс-конференции в агентстве «Кабар» о планах обновить технопарк и произвести ремонт транспорта.

По его словам, на данный момент были отремонтированы 12 вагонов, которые ходят в пригородном сообщении.

«Сейчас из-за пандемии пассажирские поезда ходят лишь по маршрутам Бишкек – Каинды, Бишкек – Токмок и Бишкек – Балыкчы*, который ходит только три раза в неделю, но с 15 июля будет курсировать ежедневно», — сказал Кадыркулов.

*Туристический сезон по направлению Бишкек — Балыкчы — Бишкек открылся 18 июня. Пока выезды осуществляются по пятницам субботам и воскресеньям.

«В целях соблюдения противоковидных ограничений, посадка и проезд пассажиров будет допускаться только в масках и желательно в перчатках. Передвижение пассажиров между вагонами в составе поезда будет запрещено», — сообщили тогда в «Кыргыз темир жолу».

Он отметил, что на предприятии также производится ремонт локомотивов и грузовых вагонов.

«Планируется полностью обновить технопарк и закупить порядка трёх локомотивов и 150 грузовых вагонов. За 6 месяцев было уложено 12 тысяч 163 шпалы. В данном направлении работа продолжается», — подчеркнул Кадыркулов.

Над материалом работал: Сыймык Мусаев