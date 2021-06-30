Пресс-служба кабинета министров сообщила, что Кыргызстан договорился о закупке у Китая 1,1 млн доз вакцин Sinopharm против COVID-19.

По информации кабмина, вакцину доставят чартерным рейсом в Кыргызстан в ближайшие дни.

«Этим же бортом привезут 150 тысяч доз Sinopharm, предоставленных Китаем на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организовать доставку вакцины удалось благодаря решению правительства Китая о поставках прививок в Кыргызстан, что позволит ускорить темпы вакцинации в стране.

«Председатель кабмина Улукбек Марипов держит под личным контролем вопрос доставки вакцин в республику и процесс вакцинации населения», — добавили в кабмине.

В Кыргызстане пока доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан бесплатно. Однако, несмотря на то, что кампания по вакцинации населения началась в Кыргызстане еще в апреле, ее темпы не так высоки.

О плохой кампании по вакцинации населения ранее уже говорил глава кабмина Улукбек Марипов. На заседании 24 июня он раскритиковал минздрав за долгие вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

«У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать», — заявил он.

Кроме этого, по данным кабмина за все время в Кыргызстане вакцинировали всего 1,5% населения. При этом, по информации главы Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 Жылдыз Бакашовой, количество нуждающихся в вакцинации составляет почти 3,2 млн человек.

Вместе с этим на фоне низких показателей по вакцинации в стране начался третья волна COVID-19 и наблюдается резкий рост заражений коронавирусом.

По данным минздрава, на 30 июня по стране первую дозу вакцины получили 112 тысяч человек, второй дозой привились 78 тысяч человек. Также по информации ведомства, за время пандемии в Кыргызстане выявили 125 003 случая заражения COVID-19. Скончались в результате заражения коронавирусом 2 тысячи пациентов.