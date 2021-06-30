В Бишкеке возле Белого дома прошел митинг против переработанного законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации».

Этот документ — переработанный вариант скандального законопроекта «О манипулировании информацией», который почти год назад отправил на доработку с возражениями тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

Более 30 участников митинга выступили с лозунгами о защите свободы слова: «Мы проживем без моркови и плова! Но не касайтесь свободы слова!», «Хватит принимать антинародные законы», «Кыргызский народ за свободу слова».

«Этот законопроект, который собираются принять, он будет ограничивать именно [свободу] слова. Каким образом? Он просто будет работать в отношении граждан, активистов и журналистов, которые неугодны властям», — сказала участница митинга Айсулуу.

Пока шел митинг инициаторка закона Гулшат Асылбаева предложила на заседании парламента включить этот законопроект в повестку дня заседания. Однако депутаты начали обсуждать новые Уголовные кодексы.

После того, как законопроект с нарушением регламента и невыполнением рекомендаций президента, его могут отклонить полностью (чего уже не произошло на уровне комитета, но может произойти на уровне парламента). Либо принять в единственном чтении вариант, который создала согласительная группа.

Так как официально президент (и для законодательства не важно, менялся он или нет) уже вернул законопроект на доработку в парламент, то вето этого закона не касается.

По статье 87 новой Конституции, «если при повторном рассмотрении возвращенный с возражениями закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша», его должен подписать президент в течение 14 рабочих дней.

Законопроект «О манипулировании информацией» и митинги

Гюльшат Асылбаева

Инициаторки законопроекта «О манипулировании информацией» — депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критиковавших его, называла «фейками и троллями».

Сам законопроект вынесли на обсуждение 14 мая 2020 года на сайте Жогорку Кенеша.

Осмонова и Асылбаева предлагали ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях.

Также в проекте закона говорилось, что уполномоченный орган мог заблокировать доступ к информации, которая может быть ложной, несмотря на то, что подобное решение по действующему законодательству Кыргызстана может вынести только суд.

Проект закона подвергся резкой критике, юристы отмечали, что он «грубо» нарушает конституционные права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

Несмотря на все возражения общественности, депутаты парламента 25 июня 2020 года все же одобрили законопроект и отдали его на подпись тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову.

В этот же день перед Белым домом собрались больше сотни кыргызстанцев и требовали сложения полномочий у инициаторок проекта закона, используя лозунги: «Гульшат, кетсин! Айнура, сдай мандайт!».

Спустя 4 дня, 29 июня прошел мирный марш #ReАкция 3.0 за свободу слова и против подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым закона депутатки Гюльшат Асылбаевой «О манипулировании информацией». В нём приняли участие около 1000 человек.

На марше тогда скандировали лозунги «Я — не фейк», «Гюльшат, сдай мандат».

2 августа Жээнбеков не стал подписывать закон и выразил свое возражение.

Новый законопроект — старые риски

Одна из инициаторок законопроекта — депутатка Гульшат Асылбаева 28 июня 2021 года на заседании профильного комитета заявила, что возражения экс-президента и гражданского общества при переработке законопроекта были учтены.

«Согласительная группа изучила поступившие в адрес инициаторов замечания и предложения, как от медиакомпаний, так и гражданского сектора и госорганов», — сказала она.

В законе прописано создание некой Единой системы идентификации, куда будут внесены все пользователи сайтов и соцсетей Кыргызстана. В документе не указывается, какой госорган будет создавать такую базу, кто оснастит и профинансирует ее работу.

Также некий «уполномоченный госорган» обяжет провести идентификацию всех анонимных пользователей через интернет-провайдеры, владельцев сайта и страниц сайта и опубликовать личные данные о себе для владельцев всех сайтов. Этот же «уполномоченный госорган» будет принимать обращения гражданина или юридического лица, в отношении которого опубликована и (или) распространена ложная, недостоверная информация.

Но юристы считают, что даже в переработанном виде законопроект нарушает Конституцию страны, ограничивает права и свободы человека.

Кроме этого, они отмечают, что переработанный документ подготовлен с нарушением закона «О Регламенте Жогорку Кенеша» и без выполнения указаний в возражении президента.

Ранее законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» принял профильный комитет парламента. Теперь его должны рассмотреть на заседании Жогорку Кенеша.