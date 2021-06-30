Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева на заседании 30 июня раскритиковала главу минздрава Алымкадыра Бейшеналиева за плохую работу и пропаганду лечением *аконитом.

*ВНИМАНИЕ! Минздрав Кыргызстана распространяет ложную информацию. Ни в коем случае нельзя употреблять корень аконита в качестве лекарства от COVID-19. Это крайне опасно для вашей жизни. Если вас заставляют принять аконит в медучреждении, обязательно фиксируйте это (на фото/видео) и присылайте нам на почту news@kloop.kg.

По ее словам, Бейшеналиев часто упоминал лечение аконитом, поэтому «в смерти людей есть прямая вина министра».

«Заболел повторно, но продолжает ходить на работу, это халатность. Настолько у него нет совести. Он напрямую виноват в смерти людей, скольким людям с аконитом мозги запудрил. Если он так говорил про аконит, тогда он не должен был заболеть. Никакого анализа не провел, но продвигал свой аконит везде», — заявила Касымалиева.

Вице-спикер также подняла тему компенсаций, которые задерживают медработникам, заразившимся коронавирусом.

«Это унижение человеческого достоинства, они что обязательно должны заразиться, чтобы получить компенсации или доплаты? Они за свой труд должны получать деньги, а не доказывать, что они переболели. Доплата обязательно должна быть просто за то, что они работают в красной зоне», — добавила она.

Кроме этого, Касымалиева раскритиковала главу минздрава и за плохую работу по вакцинации населения. Обращаясь к замминистру здравоохранения она отметила, что Бейшеналиеву следовало прийти в паралмент «или пусть увольняется ваш сумасшедший министр».

Ранее медработники Кыргызстана и их семьи жаловались, что минздрав не выплачивает обещанные компенсации в случае заражения или смерти от COVID-19. По их словам, власти не рассматривают или откладывают их документы на получение компенсаций.

Так, например, Дайрыбек Омуралиев — сын погибшей медсестры Жыргалбубу Оталиевой — в интервью журналистам «Настоящего Времени» заявил, что не раз обращался за получением обещанной компенсации за смерть матери. Однако, по его словам, власти всё время «придумывают отговорки» и говорят, что «документы находятся на рассмотрении».

Медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.

Кроме того, летом 2020 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об урезании компенсаций. Согласно ему, если медики, которые работают в красной зоне, заразятся COVID-19, то они получают по 75 тысяч сомов.

Семья умершего медика получит порядка 2 млн 800 тысяч сомов. Эти поправки начали работать с 1 января 2021 года. В марте 2021 года минздрав сообщил, что с начала распространения коронавируса 1,5 тысячи заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов.

Заявления на выплату компенсаций поступили также от семей 60 медиков, которые умерли от коронавируса, 32 из них было выплачено по 1 млн сомов. Позже в правительстве сообщили, что с 1 апреля вдвое повышен базовый оклад семейных врачей и врачей общей практики.

Для остальных категорий работников системы здравоохранения заработная плата с 1 июля будет увеличена на 50%, для технического и младшего обслуживающего персонала – на 40%. При этом, сами медики заявляют, что никакого повышения по сути не было, потому что власти лишили их надбавок.