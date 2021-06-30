Гражданская инициатива Peshcom 26 июня провела акцию в центре Бишкека и устроила пикник на тротуаре возле торгового центра ЦУМ, расстелив ковер. Активисты этим хотели показать, что столичные водители паркуют свои машины на тротуарах и отбирают пространство у людей.

«Это тротуар с восточной стороны ЦУМа вдоль улицы Шопокова. Знак бесплатной парковки стоит дальше, но машины паркуют здесь — на тротуаре. Сотрудники ЦУМа помогают в этом. Мэрия и патрульные закрывают на это глаза», — отметили активисты.

Парковка занимает две трети тротуара, и большой поток пешеходов вынужден практически протискиваться между машинами и зданием ЦУМа.

«Горожанам не хватает общественных пространств и мест для того, чтобы просто посидеть. Район возле ЦУМа визитная карточка столицы. Парковка на тротуаре в таком месте демонстрирует отношение бизнеса и властей к горожанам в целом. Если мы и дальше будем закрывать глаза на такие нарушения, то скоро для пешеходов не останется места в городе», — считают они.

По словам кураторки Peshcom Рады Валентины кызы, большинство горожан, проходивших мимо, положительно отнеслись к акции.

«Но сотрудники охраны ЦУМа просили нас уйти и выдёргивали ковёр. После долгих переговоров мы договорились, что посидим там 30 минут», — рассказала она «Клоопу».

Машины на тротуарах

В марте этого года журналисты ИА 24.kg опубликовали материал на основе проведенного анализа данных по ремонту дорожной инфраструктуры в Бишкеке. В нём они пришли к выводу, что столичные власти отдают предпочтение ремонту дорог, а не тротуаров.

Кроме этого по официальным данным, за последние семь лет число автомобилей в Бишкеке выросло на 40%. В Бишкеке на начало 2020 года было зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Каждый из них в среднем занимает чуть более 9 квадратных метров под парковку, а все вместе — 376 гектаров.

При этом журналисты отмечают, что реальная площадь, которую занимают автомобили в Бишкеке, гораздо больше, так как для автомобиля используют как минимум две парковки — возле дома и работы.

В итоге водители часто используют для парковки тротуары.

Исследователи отметили, что из-за использования тротуаров в качестве парковок пешеходы подвергаются большой опасности – людей сбивают прямо на тротуарах и во дворах домов.

Кураторка гражданской инициативы Peshcom Рада Валентина кызы отметила, что в городе должна отсутствовать возможность припарковать машину в центре. Освободившиеся от парковок места можно использовать для расширения тротуаров, посадки деревьев, открытия велодорожек.

По ее словам, горожане будут меньше пользоваться автомобилями, если в городе организуют больше пешеходных зон – они станут отказываться от личного транспорта в пользу пеших прогулок.

Однако, это может произойти только в случае, если власти столицы в первую очередь начнут думать о пешеходах, а не о комфорте автомобилистов.