Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что президенту Садыру Жапарова пока нет необходимости вакцинироваться. По его словам, у главы государства все ещё достаточно антител.

«Я предложу президенту вакцинироваться, когда будет необходимость. Мы каждый раз проверяем и у главы государства ещё хорошие показатели антител к COVID-19. Как только у него показатели будут меньше 3, сразу предложу», — сказал Бейшеналиев в интервью ИА АКИpress.

О том, что у президента хороший уровень антител, министр Бейшеналиев говорил ещё 25 марта. Он тогда сообщил, что Жапаров уже болел коронавирусом и вакцину ему получать не нужно из-за «хорошего уровня антител» — 9-9,5.

При этом председатель кабинета министров Улукбек Марипов, который также в апреле говорил, что он уже переболел и у него достаточно антител, 26 июня вакцинировался и призвал граждан получить прививку.

Министр с коронавирусом

Сам Бейшеналиев, несмотря на полученную 29 марта вакцину от COVID-19 недавно переболел коронавирусом.

25 июня стало известно, что министр здравоохранения заразился коронавирусом. Тогда он заявил, что первые симптомы появились несколько дней назад, но при этом он продолжал приходить на работу.

«Изолировался в кабинете, работаю на удалёнке, никуда не выхожу. Еду оставляют у дверей. Я должен быстро встать на ноги, пью только аконит, стало уже лучше. Другие лекарства не принимаю. Завтра-послезавтра буду на ногах», — сказал он.

ВНИМАНИЕ! Министр здравоохранения Кыргызстана распространяет ложную информацию. Ни в коем случае нельзя употреблять корень аконита в качестве лекарства от COVID-19. Это крайне опасно для вашей жизни. Если вас заставляют принять аконит в медучреждении, обязательно фиксируйте это (на фото/видео) и присылайте нам на почту news@kloop.kg.

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27 июня минздрав сообщил, что Бейшеналиев находится на домашнем карантине и получает лечение. В ведомстве тогда отметили, что несмотря на то, что у министра есть хронические заболевания, благодаря вакцине болезнь протекает без осложнений.

Однако уже 29 июня чиновник обратно вышел на работу, а в минздраве сообщили, что у него отрицательный ПЦР-анализ на коронавирус.

По данным ВОЗ, при появлении симптомов COVID-19 следует оставаться в изоляции на протяжении как минимум 10 дней и дополнительно три дня после исчезновения симптомов заболевания.

Вакцинация в Кыргызстане и третья волна COVID-19

В Кыргызстане сейчас доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для всех граждан страны бесплатно и независимо от возраста.

Кампания по вакцинации граждан началась в стране в конце марта этого года. По данным минздрава, на 30 июня в стране всего вакцинировано свыше 112 тысяч человек, а вторую дозу препарата получили 78 002 кыргызстанца.

15 июня минздрав заявил, что в Кыргызстане сейчас идёт третья волна коронавируса. В последние несколько недель в стране идёт резкий рост числа зараженных COVID-19.

30 июня в стране зафиксировали 1 965 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 1 490 в Бишкеке. Но по словам вице-мэрки Бишкека Виктории Мозгачевой, сегодняшний всплеск в столице произошёл из-за того, что частные лаборатории дали сводку за трое суток сразу.

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Всего по данным минздрава, с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 125 003 случая заражения COVID-19.

По официальной версии всего умерли 2 000 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.