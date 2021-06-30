Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что в ночь на 30 июня в арыках столицы появилась поливная вода. По данным муниципалитета, из реки Ала-Арча в арычную сеть Бишкека поступило более 5 кубометров воды, а из канала Асанбай 0,8 кубометров воды.

*(5 кубометров = 5 000 литров).

«Всю ночь 40 сотрудников “Бишкекзеленхоза” во главе с директором предприятия регулировали воду во всех районах столицы. До поступления арычной поливочной воды зеленхозовцы проводили ночной автополив», — рассказали в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что муниципальное предприятие заключило договор с Аламудунским РУВХ на поставку 40,274 млн кубометров. Однако из-за уменьшения таяния ледников приток воды в столицу был сокращён.

Директор Аламединского водного хозяйства Максатбек Бозов 15 июня заявлял, что поставка воды возобновится через пять дней. В итоге она поступила только через 15 дней.

В мэрии Бишкека подчеркнули, что городские службы все это время делали все возможное, чтобы максимально охватить все микрорайоны города и жилмассивы поливом.

«Предприятие “Бишкекзеленхоз” задействовало для автополива весь специальный транспорт — свой и “Тазалыка”», — отметили в мэрии.

Дефицит поливной воды

В Чуйской области остро встала проблема нехватки поливной воды. 14 июня около 300 фермеров вышли на митинг, требуя внимания властей на засуху.

Митингующие отметили, что если вода не поступит в ближайшие семь-десять дней, урожай полностью выгорит. Это грозит не только убытками им, но и проблемам с продовольствием Бишкеку.

Из-за нехватки поливной воды 23 июня произошел серьезный конфликт между жителями соседних сел в Чуйской области. Одного из них жестоко избили.

А 28 июня в МЧС сообщили, что из-за маловодья в Чуйской области работа государственных учреждений переведена в режим чрезвычайной ситуации.

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