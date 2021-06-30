В Бишкеке 29 июня 2021 года на 42 году жизни скончался кандидат юридических наук Шерик Рыскулов. Об этом сообщило министерство здравоохранения и социального развития.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«На работе его ценили как грамотного, авторитетного юриста и отзывчивого человека. Скоропостижная смерть Рыскулова это невосполнимая утрата для всей страны», – сообщили в минздраве.

Шерик Рыскулов родился 23 ноября 1979 года в Чуйской области.

Свою профессиональную деятельность Рыскулов начал в 2002 году преподавателем Юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына и Кыргызской государственной юридической академии.

Многие годы Рыскулов развивал сферу права и бизнеса Кыргызстана. С 2020 года являлся научным сотрудником Центра политологических исследований и экспертиз Национальной академии наук.

«С апреля 2020 года Рыскулов работал совместно с министерством здравоохранения и социального развития и внес посильный вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19», — сообщили в минздраве.

В период своей трудовой деятельности Рыскулов был награжден почетными грамотами министерства юстиции и министерства финансов.

С момента начала пандемии в стране скончалось 2000 человек. Общее число заражённых за всё время достигло 125 003 человек.

Над материалом работали: Айзирек Осмонова, Жаныл Умуралиева.



