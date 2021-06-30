В Кыргызстане появился сайт для мигрантов www.migrant.kg. Его запустил информационно-консультационный центр Департамента внешней миграции при Министерстве иностранных дел, при поддержке USAID. Презентация портала состоится в Бишкеке 2 июля.

На этом сайте кыргызские мигранты смогут проверить себя в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию России, получить информацию о трудоустройстве за рубежом и о частных агентствах занятости.

Также на сайте размещена информация о том, как получить единовременную выплату по расходам, связанных с доставкой в Кыргызстан груза 200.

Кроме того, на сайте есть прямые ссылки на горячую линию, WhatsApp и Telegram, через которые желающие могут получить консультацию по вопросам миграции.

Отмечается, что вебсайт был разработан при поддержке проекта USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», реализуемого Winrock International.

Мигранты и пандемия

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и принятых ограничений многие мигранты остались без работы. В результате часть мигрантов начала возвращаться на родину, в том числе и кыргызстанцы.

По данным Нацстаткома, количество внешних мигрантов из Кыргызстана за последний год сократилось на 21%. Для сравнения, в 2019 году из Кыргызстана выбыли на постоянное место жительство в другие страны 7 560 человек, а в 2020 году — 5 822.

Согласно данным Нацстаткома, большая часть кыргызстанцев мигрирует в Россию и в Казахстан. В 2020 году в России было зарегистрировано более 700 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана, в то время как в 2019 — более 1 млн человек.