Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 30 июня принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере и в вопросах безопасности.

Жапаров отметил, что с момента установления дипломатических отношений Кыргызстан и Турция «заложили прочную основу для взаимодействия во всех сферах». По его словам, военно-техническое сотрудничество занимает «особое место» в кыргызско-турецких отношениях.

Президент заявил, что, учитывая нестабильную ситуацию в регионе и растущие угрозы, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, это сотрудничество является актуальным и своевременным.

Министр национальной обороны Хулуси Акар передал ему наилучшие пожелания от Президента Турции Реджепа Эрдогана. По его словам, турецкая сторона «всегда готова оперативно решать» все имеющиеся вопросы и находится в постоянном контакте с Министерством обороны Кыргызстана.

Хулуси Акар добавил, что в рамках военного сотрудничества также важен вопрос обучения и подготовки военных специалистов. Он выразил готовность продолжать оказывать содействие в этом направлении.

Военная делегация Турции во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла в Кыргызстан 28 июня. По информации минобороны, официальный визит проходит в соответствии с достигнутыми договоренностями между оборонными ведомствами двух стран.

Во время прибытия делегации президента Жапарова не было в стране, и Хулуси Акара сперва принял глава минобороны Кыргызстана Таалайбек Омуралиев. Темой их переговоров также были вопросы текущего состояния и перспективы военного и военно-технического сотрудничества.

Военная помощь от Турции

Ранее по итогам состоявшегося 9-10 июня официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Турцию стало известно о намерении Турции оказать на грантовой основе военно-техническую помощь Министерству обороны Кыргызстана. Детали предложенной помощи не сообщались.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Садыр Жапаров заявлял о важности укрепления региональной безопасности в Центральной Азии и оказания регулярной военно-технической помощи Вооруженным силам Кыргызстана.

Трехдневный визит Жапарова в Турцию приобрел неоднозначную окраску, так как проходил на фоне бесследного исчезновения Орхана Инанды*, президента образовательной сети «Сапат».

*Орхан Инанды — уроженец Турции, гражданин Кыргызстана, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года. 1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа. Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения. Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова. 8 июня замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев сообщил, что Орхана Инанды разыскивают по линии Интерпола.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев рассказал позже, что вопрос о пропавшем кыргызстанце Орхане Инанды все-таки между президентами поднимался. По его словам, Жапаров спрашивал у своего коллеги, знает ли он что-то о пропавшем Инанды.

«Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что не знает его, что у него нет никакой информации и что ничего не хочет слышать о сторонниках ФЕТО», — отметил чиновник.

Поиски Инанды ведутся уже месяц, а сторонники похищенного и выпускники «Себата» регулярно выходят на митинги в его поддержку, требуя от властей предоставить информацию о поисках Инанды.

Правозащитники же из Human Rights Watch не исключают, что Инанды могли похитить за его предполагаемые связи с Фетхуллахом Гюленом, чья общественная организация ФЕТО считается в Турции террористической.