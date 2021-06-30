Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 30 июня рассмотрели и не приняли законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации».
«За» законопроект проголосовали 59 депутатов, а «против» — 38. Для того, чтобы законопроект приняли, он должен был набрать 2/3 кворума, то есть не менее 65 голосов. В итоге законопроект отклонили.
Однако, по словам депутата Дастана Бекешева, после голосования представитель администрации президента пытался уговорить депутатов сделать переголосование.
«Но его не было, надеюсь и не будет», — добавил Бекешев.
Как депутаты выступали против законопроекта
«Никто не будет петь оды власти, если все катится в тартарары»
По мнению Бекешева, законопроект Асылбаевой — это вредительство, которое сделает хуже гражданам и отберёт у народа свободу слова.
«Государство и так не может народу ничего дать, ещё и хочет отнять свободу говорить. (…) Вы говорите о том, что защитит от ложной и недостоверной информации, но самую лживую информацию дают политики. Министры могут говорить, что повышают зарплату, например, минздрав. Да, частично это правда, но лишь частично, ведь у некоторых снизили зарплаты. И что это? Достоверная или какая информация?» — сказал он.
Он отметил, что в условиях нынешнего кризиса и сложной эпидемиологической ситуации никто не сможет заставить граждан «оды петь власти».
«Никто не будет говорить, что тут хорошие депутаты и лучший президент. Никто не будет так говорить, если всё будет так в тартарары катиться, ни один закон в мире не поможет закрыть рты», — подчеркнул он.
Откат от демократических ценностей
По мнению депутата Абдывахапа Нурбаева, этот законопроект откатит Кыргызстан от демократических ценностей, которые страна строила 30 лет.
«Наше богатство на самом деле не Кумтор, а наши демократические ценности. Этим законом хотят закрыть рты оппозиции», — считает он.
Кроме этого, депутат назвал Асылбаеву «авторкой антинародных законов».
Репрессии для критиков
Депутатка Наталья Никитенко в свою очередь отметила, что закон не поможет очистить информационное поле от недостоверной информации и не вносит ничего нового, а лишь «создает угрозу и запреты». По её словам, некоторые нормы выполнить на практике невозможно физически.
«В основном вся информация в соцсетях, у которых есть своя политика и позиция по борьбе с фейковыми аккаунтами и ложной информацией. Создание государственного органа, когда в стране кризис и сокращение госаппарата, органа, который будет выполнять функцию суда по обращениям граждан, лишь внесет возможность подвергнуть репрессии тех, кто критикует, высказывает свое мнение», — подчеркнула она.
По мнению депутатки, первым жалобщиком по этому закону может быть министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
«Уж слишком много критики в его адрес за время пандемии, в том числе от депутатов и медиков, которые не получают компенсации. Министр может написать в госорган, что его порочат. Кто выиграет — врач, санитарка или министр? Очевидно. Создание дополнительного органа — это создание дополнительной дубинки для тех, кто думает иначе. Единственная вакцина здесь это просвещение и образование, но здесь у нас большие проблемы. Работать нужно здесь», — сказала она.
По мнению депутатки Бурун Амановой, этот законопроект — «выкручивание рук общественности».
«Кыргызстан был назван островком демократии, теперь мы хотим у людей отнять свободу слова. Рано принимать такой законопроект. Фейковые аккаунты могут опубликовать информацию и удалиться. Как тогда с ними бороться? Все это порождает большой вопрос», — сказала она.
Министерство правды
Депутат Мирлан Жеенчороев в свою очередь сказал, что это законопроект «даже юридически не будет работать» и все необходимые правовые механизмы в законодательстве уже есть.
«Вы же знаете классику — “1984” Оруэлла и министерство правды. Это было такое, в виде сарказма, чтобы общество не создавало такое министерство. Но этот закон даёт прямое указание на создание министерства правды. Чтобы какой-то исполнительный орган, люди, не имеющие полномочий, определяли и давали оценку суждениям разных людей. Если есть фейковый аккаунт и распространение ложной информации — для этого есть суд», — подчеркнул он.
Нардеп Аманкул Токтомамбетов в свою очередь отметил, что депутаты сами могут и «без этого закона защитить свою честь и достоинство и других путей много».
Нарушение регламента
Парламентарий Рыскелди Момбеков напомнил, что после возражения президента этот законопроект должны были выносить в течение 10 дней, а не через 10 месяцев.
«Мы когда голосовали за новую Конституцию заставили проголосовать умершего. Сейчас мы голосуем за мёртый законопроект. Он не будет работать. Если будет работать, то превратится в оружие в руках власти», — отметил он.
Как выступали за законопроект
Фейков стало слишком много
Депутат Мейкинбек Абдалиев в свою очередь сообщил, что поддерживает законопроект. Он отметил, что сейчас стало «слишком много фейков, которые распространяют недостоверную информацию».
Вспомним историю
А нардеп Уланбек Исмаилов напомнил, что государственные деятели Жусуп Абдрахманов и Касым Тыныстанов были репрессированы также по ложным и анонимным жалобам.
«Сегодня только технологии поменялись. Честному человеку, я думаю, нечего этого закона боятсья. Он от своего имени может высказывать любое своё мнение. Этот закон ничего не ограничивает. Здесь именно идёт борьба с ложными аккаунтами, так называемыми фабриками троллей», — сказал он.
Пусть говорят от своего имени
Парламентарий Тазабек Икрамов также выступил за законопроект. Он напомнил, что фейки наносят только вред государству и обманывают народ.
«Тут нет никакого запрета на свободу слова. Пусть, кто хочет говорит, но от своего имени. Пусть зарегистрируется от своего имени и говорит. А то, будет он работать и как — это должен решить кабмин. Почему в соседних странах работает, а у нас нет? Возьмут себе имена “патриот”, “волк” или “орёл” и пишут, что им захочется. Они даже работающим правительством довольны не будут», — отметил он.
Предыстория законопроекта
Законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» — это переработанный вариант скандального законопроекта «О манипулировании информацией», который почти год назад отправил на доработку с возражениями тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.
Инициаторки законопроекта — депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критиковавших его, называла «фейками и троллями».
После того, как президент вернул законопроект на доработку о нём долгое время не упоминали, но 31 мая в парламенте создали группу для выработки согласованного варианта.
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Что предлагал законопроект?
В законопроекте было прописано создание некой Единой системы идентификации, куда будут внесены все пользователи сайтов и соцсетей Кыргызстана. В документе не указывается, какой госорган будет создавать такую базу, кто оснастит и профинансирует ее работу.
Также некий «уполномоченный госорган» должен был обязать провести идентификацию всех анонимных пользователей через интернет-провайдеры, владельцев сайта и страниц сайта и опубликовать личные данные о себе для владельцев всех сайтов. Этот же «уполномоченный госорган» будет принимать обращения гражданина или юридического лица, в отношении которого опубликована и (или) распространена ложная, недостоверная информация.
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