Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 30 июня рассмотрели и не приняли законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации».

«За» законопроект проголосовали 59 депутатов, а «против» — 38. Для того, чтобы законопроект приняли, он должен был набрать 2/3 кворума, то есть не менее 65 голосов. В итоге законопроект отклонили.

Фото: Фейсбук Дастана Бекешева

Однако, по словам депутата Дастана Бекешева, после голосования представитель администрации президента пытался уговорить депутатов сделать переголосование.

«Но его не было, надеюсь и не будет», — добавил Бекешев.

Как депутаты выступали против законопроекта

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