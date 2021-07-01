Месяц назад, в ночь на 1 июня, пропал президент Международного образовательного учреждения «Сапат» Орхан Инанды. Милиция возбудила дело по статье «Похищение человека» и начала его поиски — и, по словам пресс-службы МВД, поиски все еще продолжаются.

Что предприняли для его поисков?

По информации МВД, в поисках — пока безрезультатных — задействованы более 1000 милиционеров. Также, по словам замминистра МВД Нурбека Абдиева, Инанды ищут по линии Интерпола.

Кроме того, МВД даже публиковало видео поисков, согласно которому милиционеры осматривали старые здания и окраины. В МВД отметили, что в интересах следствия подробности розыска Инанды не разглашаются — хотя в парламенте о поисках все равно отчитались. Также МВД обещало обратиться в МИД по поводу обыска в посольстве Турции — но о проведении обыска не сообщали.

ГКНБ же сообщило, что ведется расследование — но не по поискам Инанды, а по факту того, что у мужчины есть кыргызское гражданство. При этом, первый заместитель главы Госкомитета нацбезопасности Рустам Мамасадыков все же сказал, что «ведутся мероприятия», чтобы найти Инанды живым.

Адвокаты семьи Инанды были против участия ГКНБ в поисках, так как сомневались в беспристрастности ведомства. Кроме того, 6 июня турецкое правительственное издание «Sabah» опубликовало материал автора Ферхата Унлу, телеведущего на национальном телевидении. Автор заявил, что президент Кыргызстана дал приказ ГКНБ задержать Орхана Инанды.

1 июля адвокатесса Инанды Таалайкуль Токтакунова опубликовала ответ Генпрокуратуры — согласно ему, специалисты от ГКНБ и не искали пропавшего гражданина Кыргызстана.

С чем связывают исчезновение Инанды?

Орхан Инанды и Аскар Акаев

Месяц назад, когда Инанды пропал, его супруга сделала обращение.

«Я хочу лишь, чтобы муж в здравии вернулся к нам. Я прошу власти Кыргызстана оказать содействие в его поисках. Из турецких СМИ наверняка всем известно, что если его депортируют из страны, то его жизнь будет подвергнута опасности», – написала она.

После она сообщила, что ее супруга удерживают в посольстве Турции — о том же сообщали некоторые турецкие СМИ. Посольство же не комментировало исчезновение Инанды, хотя у его дверей не раз прошли митинги в поддержку похищенного — турецкие пропагандисты называли это «провокацией ФЕТО».

Директор «Сапата» Нурлан Кудайбердиев связал похищение Орхана Инанды с политической обстановкой в Турции, предположив, что за этим делом «могут стоять турецкие власти». Так какие же претензии у турецких властей к гражданину Кыргызстана?

Конфликт двух политиков

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента.

«Сапат» — раньше назывался «Себат». Международное образовательное учреждение «Себат» работает в Кыргызстане с 1992 года.

Несмотря на то, что образовательное учреждение относят к Гюлену, по словам директора «Себата» Нурлана Кудайбердиева, они связаны с Гюленом «неформально», а финансирование со стороны религиозного деятеля давно прекращено.

Реджеп Эрдоган и Фетхуллах Гюлен

Гюлен выехал из Турции в 1999 году в США для лечения и не вернулся домой — из-за разногласий со своим бывшим союзником, нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Противостояние между Эрдоганом и Гюленом обострилось в 2016 году. 16 июня вышеуказанного года в столице Турции Анкаре была попытка военного переворота и Эрдоган обвинял в этом Гюлена. Гюлен опроверг все обвинения.

Тогда же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил кыргызстанцев о «террористической угрозе». По его словам, она якобы исходит от образовательных учреждений «Себат», среди которых числится и университет «Ататюрк-Алатоо».

Чавушоглу призвал власти закрыть учебные заведения, созданные общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, в ответ МИД Кыргызстана призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны.

Чавушоглу и Жапаров

В марте 2021 года, до исчезновения Инанды, Чавушоглу во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым снова заявил, что «организация ФЕТО (движение приписываемое Гюлену) несет угрозу и для Кыргызстана». А после исчезновения Инанды Жапаров посетил Турцию — 9 июня информагентство «Анадолу» опубликовало подробности личного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Мы сошлись во мнении, что ФЕТО представляет угрозу национальной безопасности обеих стран (…) Мы обсудили все вопросы, от борьбы с террористическими организациями, в первую очередь с ФЕТО, до вопросов регионального сотрудничества» — передает заявление Эрдогана издание.

Несмотря на заявление Эрдогана о совместной борьбе с ФЕТО, пресс-служба Жапарова не публиковала подобной информации. В сообщении о личной встрече президентов говорится, что Жапаров и Эрдоган обсудили перспективы сотрудничества и совместную работу в экономической, военной и культурной сферах.

Но почему Турцию пытаются связать с его исчезновением?

Из-за схожих случаев с другими людьми, связанными с лицеями «Себат» или Гюленом.

В 2019 году Анкара потребовала от властей Кыргызстана экстрадиции двух сотрудников сети «Сапат» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима. Их даже задержали и держали под стражей в СИЗО ГКНБ.

Генеральная прокуратура Кыргызстана одобрила их выдачу, но это решение вызвало общественный резонанс. Сенан Йылмаз и Санжар Абдулхаким попросили политического убежища в Кыргызстане.

В итоге постановление Генпрокуратуры было отменено, а запрашиваемые лица не были выданы Турции.

Фото: AFP

Годом ранее, в июле 2018 года, турецкого педагога Вейселя Аксая, руководящего сетью международных школ «Себат» в Монголии, похитили и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.

Тогда в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет. Когда стало известно о самолете, семья и друзья Аксая собрались в аэропорту.

Министерство иностранных дел Монголии выступило с заявлением о том, что правительство приказало самолету оставаться на земле.

В МИД заявили, что захват Аксая станет «неприемлемым актом нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия будет решительно возражать». Самолет покинул Монголию в 21:15 без Аксая на борту. Он был освобожден через несколько часов.

Селахеддин Гюлен

А 31 мая 2021 года турецкие СМИ сообщили о задержании Селахаддина Гюлена, племянника обвиняемого в попытке госпереворота Фетхуллаха Гюлена.

Позже телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что турецкая разведка вывезла Селахаддина из Кении, похитив его 3 мая. Об этом заявила в видеообращении его супруга Серийя Гюлен.

Тогда кенийские СМИ сообщили, что власти Турции потребовали экстрадиции Селахаттина Гюлена из Кении на основании «красного уведомления» Интерпола. Это было сделано, несмотря на то, что неделей ранее суд округа Киамбу принял решение, запрещающее его арест, экстрадицию или депортацию.