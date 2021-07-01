Пресс-служба Госкомитет нацбезопасности сообщила «Клоопу», что бывшего главу госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василия Дашкова перевели из СИЗО в частную клинику «Бикард».

В ГКНБ отметили, что Дашкова перевели в клинику «по состоянию здоровья».

В частную клинику «Бикард» ГКНБ и ранее переводил чиновников у которых были проблемы со здоровьем. Так в ней проходил лечение экс-таможенник Райымбек Матраимов, который вскоре признал вину по делу о коррупции на Государственной таможне.

Также в этой клинике лечились депутат парламента Кубанычбек Жумалиев, который перечислил в пользу государства 1 млрд сомов и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, которого подозревают в незаконном обогащении и коррупции. Абылгазиева в клинику перевели в начале июня.

По данным kaktus.media Абылгазиев до сих пор находится в «Бикарде» с «непонятным диагнозом, то ли у него проблемы с сердцем, то ли с другими органами».

Задержания Дашкова

Бывшего главу «Кыргыз Темир Жолу» Дашкова в этом году задерживали аж два раза.

Первый, 18 мая — и хотя тогда ГКНБ отрицал это, Первомайский райсуд 19 мая сообщил, что Василия Дашкова отпустили под домашний арест и что мера пресечения действует до 18 июля. Его подозревали в выводе 1,1 млрд сомов из госпредприятия с мая по декабрь 2020 года.

Уже 9 июня ГКНБ сообщил о повторном задержании Василия Дашкова из-за того, что он не возместил нанесённый им ущерб.

Кроме того, Госкомитет тогда сообщил, что следствие установило новые факты вывода бюджетных средств «Кыргыз темир жолу».

«Установлено, что с января по апрель 2021 года из госпредприятия были выведены около 490 миллионов сомов. Таким образом общая сумма ущерба составила порядка 1,5 млрд сомов», — утверждает ГКНБ.

Дашков лишился должности главы «Кыргыз Темир Жолу» в конце марта. Сообщалось, что решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов еще 25 марта, но стало известно об этом только 29 марта.

Василий Дашков — бывший милиционер. В железнодорожную отрасль он пришел в 2006 году. До января 2020 года был заместителем главы «Кыргыз Темир Жолу», в апреле 2020 года сам его возглавил.

За месяц до его увольнения вышло журналистское расследование о коррупции в «Кыргыз Темир Жолу». Журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров рассказали о том, что Дашков отдавал тендеры госпредприятия своим же компаниям. Три компании, принадлежащие или аффилированные с Дашковым, за 2 года выиграли тендеры на сумму 176 млн сомов у «Кыргыз Темир Жолу».

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