Санитарно-экологическая инспекция сообщила, что провела рейдовые мероприятия по столичным заведениям на соблюдение санитарных норм. Нарушения выявили в семи заведениях и одном гипермаркете:

  • Гипермаркет «Фрунзе»;
  • Кафе «Империя Пиццы»;
  • Кафе «Beef Burgers»;
  • Кафе «Вкус востока»;
  • Кафе «Арсан»;
  • Ресторан «Насип»;
  • Ресторан «Асман».

Владельцев кафе оштрафовали на 3 тысячи сомов. Гипермаркету «Фрунзе» выписали штраф в 13 тысяч сомов.

Мэрия Бишкека 21 июня сняла запрет на работу увеселительных заведений с 23:00 до 7 утра. Тогда владельцев заведений предупредили о соблюдении всех санитарных требований и обязали не заполнять заведения на более чем 50% посадочных мест.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА