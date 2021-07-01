Санитарно-экологическая инспекция сообщила, что провела рейдовые мероприятия по столичным заведениям на соблюдение санитарных норм. Нарушения выявили в семи заведениях и одном гипермаркете:
- Гипермаркет «Фрунзе»;
- Кафе «Империя Пиццы»;
- Кафе «Beef Burgers»;
- Кафе «Вкус востока»;
- Кафе «Арсан»;
- Ресторан «Насип»;
- Ресторан «Асман».
Владельцев кафе оштрафовали на 3 тысячи сомов. Гипермаркету «Фрунзе» выписали штраф в 13 тысяч сомов.
Мэрия Бишкека 21 июня сняла запрет на работу увеселительных заведений с 23:00 до 7 утра. Тогда владельцев заведений предупредили о соблюдении всех санитарных требований и обязали не заполнять заведения на более чем 50% посадочных мест.
Над материалом работала Жаныл Умуралиева.