Глава кабинета министров Улукбек Марипов 1 июля провел заседание по восстановлению и развитию приграничных сел в Баткенской области после вооруженного конфликта, произошедшего в апреле 2021 года.

На встрече, чиновники обсудили законопроект «О придании особого статуса Баткенской области» и работы по восстановлению и строительству домов на приграничной территории. Сейчас законопроект находится на общественном обсуждении.

Что даст принятие особого статуса?

Марипов заявил, что придание особого статуса для области должно внести «позитивные изменения в жизнь граждан». По его словам, этот статус создаст в области новые рабочие места и обеспечит социально-экономическое развитие всего региона.

«Мы должны добиться реальных позитивных изменений в жизни каждой семьи, проживающей в Баткенской области. Люди должны жить в комфортных и безопасных условиях», — сказал Марипов.

Также замминистра экономики и финансов Данияр Иманалиев рассказал, что для улучшение экономической части области уже разработаны механизмы льготного финансирования и утвержден особый порядок формирования бюджета.

«Введен особый налоговый и инвестиционный режим предусматривающий государственные гарантии», — сказал Иманалиев.

Замминистра добавил, что уже после придания региону особого статуса, введут специальный режим государственных закупок товаров и будут предложены льготы по предоставлению гос и муниципальных услуг для граждан.

О восстановлении разрушенных домов

На заседании глава кабмина также обсудил работу по восстановлению домов в селах, где были разрушены многие жилища во время вооруженного конфликта.

Так, по словам Марипова, по плану восстановление всех объектов разделили на три категории — строительство жилых домов, социальных и военных объектов.

Марипов сообщил, что в области уже началась постройка 136 жилых домов, а постройка домов для 36 семей погибших во время конфликта находится на стадии завершения. Вместе с этим, по его словам, в области началось строительство пяти школ, двух детсадов и одного медучреждения. На это власти выделили 250 млн сомов.

«К 1 сентября строительство поврежденных образовательных учреждений должно быть завершено, безоговорочно. Процедура оценки размера ущерба должна проводиться без бюрократических проволочек, компенсационные выплаты всем пострадавшим должны быть произведены в кратчайшие сроки», — добавил Марипов.

По данным МЧС в результате вооруженного конфликта в области были разрушены 220 объектов, 138 из них — это жилые дома. Также по их информации материальный ущерб составил 1 млрд 305 млн сомов.

Вооруженный конфликт

Вооруженный конфликт в Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел в конце апреля 2021 года. В конфликте на границе, по данным минздрава, погибли 36 кыргызстанцев, ещё 154 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого, из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

По данным властей Таджикистана, в ходе конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения обе страны достигли 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Затем 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

При этом, сам приграничный вопрос по спорным территориям между Кыргызстаном и Таджикистаном еще находится на стадии решения. Процесс решения этого вопроса продолжился после того как президент Садыр Жапаров отправился с официальным визитом в Таджикистан, где провел длительные переговоры по госграницам с Эмомали Рахмоном.

По итогам визита оба президента отметили важность развития отношений между странами. Рахмон по итогам встречи сказал, что сейчас важна задача «правового оформления» этих результатов с тем, чтобы двигаться дальше «в решении сложного вопроса определения линии государственной границы». При этом обе стороны должны позаботиться и о ликвидации последствий недавнего вооруженного конфликта на границе.