Главный пульмонолог Минздрава Таалантбек Сооронбаев организовал команду пульмонологов, готовых предоставить кыргызстанцам онлайн-консультации.

Звонить специалистам можно ежедневно с 9 до 18 часов. Больше всего специалистов в Бишкеке — 16 медиков. Есть среди контактов три специалиста из Оша и по одному из Нарына и Джалал-Абада.

Бишкек:

Кемелова Жыпара Кемеловна — 0550 539893;

Майназарова Бактыгуль Тураровна — 0702 807418;

Шералиев Улан Умаралиевич — 0509 990507;

Мадиева Уулкан Бримкуловна — 0502 034430;

Кадырбердиева Зарина Сылыкбековна — 0559 251525;

Абдраева Айнура Каныбековна — 0706 797957;

Абдулазизова Нургуль — 0700 851292;

Акылбеков Азамат Исхакович — 0700 351748;

Мадемилов Маамед Жолдошбекович — 0706 341649;

Исакова Гульнара Бообековна — 0551 331184;

Долотова Токтобубу Жоламановна — 0555 708707, 0709 708705;

Емилова Мыскал Мамажанова — 0778 287854;

Маметазим уулу Назар — 0504444103;

Курманалиева Салтанат Эсенгуловна — 0709 755630;

Маасаидова Акылай Жолдошевна — 0777 337111;

Нурланова Махабат Мелисовна — 0703 010103;

Нарын:

Жакыбалиева Нурай Тообаевна — 0703 646080;

Ош:

Тилекеева Сабира Масадыковна — 0550 936055;

Примкулов Таалайбек Примкулович — 0772 140372;

Зайдинов Камолиддин Зайдинович — 0557 919156;

Джалал-Абад: