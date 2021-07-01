Главный пульмонолог Минздрава Таалантбек Сооронбаев организовал команду пульмонологов, готовых предоставить кыргызстанцам онлайн-консультации.
Звонить специалистам можно ежедневно с 9 до 18 часов. Больше всего специалистов в Бишкеке — 16 медиков. Есть среди контактов три специалиста из Оша и по одному из Нарына и Джалал-Абада.
Бишкек:
- Кемелова Жыпара Кемеловна — 0550 539893;
- Майназарова Бактыгуль Тураровна — 0702 807418;
- Шералиев Улан Умаралиевич — 0509 990507;
- Мадиева Уулкан Бримкуловна — 0502 034430;
- Кадырбердиева Зарина Сылыкбековна — 0559 251525;
- Абдраева Айнура Каныбековна — 0706 797957;
- Абдулазизова Нургуль — 0700 851292;
- Акылбеков Азамат Исхакович — 0700 351748;
- Мадемилов Маамед Жолдошбекович — 0706 341649;
- Исакова Гульнара Бообековна — 0551 331184;
- Долотова Токтобубу Жоламановна — 0555 708707, 0709 708705;
- Емилова Мыскал Мамажанова — 0778 287854;
- Маметазим уулу Назар — 0504444103;
- Курманалиева Салтанат Эсенгуловна — 0709 755630;
- Маасаидова Акылай Жолдошевна — 0777 337111;
- Нурланова Махабат Мелисовна — 0703 010103;
Нарын:
- Жакыбалиева Нурай Тообаевна — 0703 646080;
Ош:
- Тилекеева Сабира Масадыковна — 0550 936055;
- Примкулов Таалайбек Примкулович — 0772 140372;
- Зайдинов Камолиддин Зайдинович — 0557 919156;
Джалал-Абад:
- Исакова Аида Мухтаровна — 0559 161789, 0778 536126.