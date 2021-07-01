Главный пульмонолог Минздрава Таалантбек Сооронбаев организовал команду пульмонологов, готовых предоставить кыргызстанцам онлайн-консультации.

Звонить специалистам можно ежедневно с 9 до 18 часов. Больше всего специалистов в Бишкеке — 16 медиков. Есть среди контактов три специалиста из Оша и по одному из Нарына и Джалал-Абада.

Бишкек:

  • Кемелова Жыпара Кемеловна — 0550 539893;
  • Майназарова Бактыгуль Тураровна — 0702 807418;
  • Шералиев Улан Умаралиевич — 0509 990507;
  • Мадиева Уулкан Бримкуловна — 0502 034430;
  • Кадырбердиева Зарина Сылыкбековна — 0559 251525;
  • Абдраева Айнура Каныбековна — 0706 797957;
  • Абдулазизова Нургуль — 0700 851292;
  • Акылбеков Азамат Исхакович — 0700 351748;
  • Мадемилов Маамед Жолдошбекович — 0706 341649;
  • Исакова Гульнара Бообековна — 0551 331184;
  • Долотова Токтобубу Жоламановна — 0555 708707, 0709 708705;
  • Емилова Мыскал Мамажанова — 0778 287854;
  • Маметазим уулу Назар — 0504444103;
  • Курманалиева Салтанат Эсенгуловна — 0709 755630;
  • Маасаидова Акылай Жолдошевна — 0777 337111;
  • Нурланова Махабат Мелисовна — 0703 010103;

Нарын:

  • Жакыбалиева Нурай Тообаевна — 0703 646080;

Ош:

  • Тилекеева Сабира Масадыковна — 0550 936055;
  • Примкулов Таалайбек Примкулович — 0772 140372;
  • Зайдинов Камолиддин Зайдинович — 0557 919156;

Джалал-Абад:

  • Исакова Аида Мухтаровна — 0559 161789, 0778 536126.

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