Специалист по общественному здравоохранению, директор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос — Кыргызстан» Айбек Мукамбетов прокомментировал 24.kg развитие пандемии коронавируса в стране. О чем он рассказал?

Пессимистичный сценарий

«Мы представили три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. И снова мы пошли по пессимистическому сценарию», — рассказал он.

Группа Мукамбетова сотрудничает с Оксфордом в прогнозировании сценариев развития эпидемии.

«Свои аналитические наблюдения мы передаем в Минздрав каждые две недели. Последней аналитикой мы не могли не поделиться с широкой публикой, поскольку ситуация резко ухудшалась», — сообщил Мукамбектов.

Рекомендации властям

По его словам, рекомендации власти приняли к сведению и готовятся к ухудшению ситуации.

«К примеру, мы рекомендовали как можно быстрее развернуть красную зону в одном из родильных домов для всех рожениц или беременных с подозрением/имеющих COVID-19.

Уже прорабатывается вопрос обеспечения гемодиализом пациентов, заболевших коронавирусом. Очень серьезные дискуссии были и по дневным стационарам. Мы стояли насмерть против их открытия, и на данный момент их нигде, кроме города Оша, нет в том виде, каком они работали в прошлом году», — сказал специалист.

Мукамбетов против открытия дневных стационаров и считает, что прошлогоднего «коллапса не будет». Он предлагает альтернативу дневным стационарам.

«Вместо них мы рекомендовали развернуть сортировочные пункты. Больных с легким течением будут отправлять на амбулаторный режим лечения, тяжелых — в специализированные стационары.

(…)Также мы рекомендовали развернуть ковидный стационар, где есть хорошая реанимация. Насколько мы знаем, это тоже было сделано — в НХЦ, можно было бы попробовать также открыть в БНИЦТиО», — считает Мукамбетов.

Причины роста заражения

По мнению Мукамбетова, у роста заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане могут быть три причины.

«Есть три главных причины. Во-первых, низкий охват вакцинацией, во-вторых, несоблюдение людьми мер безопасности (ношение масок, дистанцирование). Но даже в развитых странах мира сложно заставить людей носить везде маски. Третья причина — дельта штамм. Он более контагиозен, риск госпитализации в два раза выше, тяжелое течение и так далее», — сказал он.

Мукамбетов рассказал, что дельта штамм распространяется во всем мире — даже там, где вакцинация прошла успешно.

Тем не менее, он считает вакцинацию важной.

«Сейчас очень важный момент — быстро закупить вакцину и выбрать, продвигать правильную стратегию вакцинации. Иначе мы столкнемся и с четвертой волной — в ноябре, и весной 2022-го.

(…)Нужна быстрая, широкомасштабная кампания по вакцинации, скажем, с июля по декабрь. Самое главное — это реалистично. Нужно охватить группы риска в возрасте 50+ и большое количество общего населения», — говорит он.

Закончится эпопея с коронавирусом, по его мнению, только с выработкой коллективного иммунитета — у 70% населения.