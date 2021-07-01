В Бишкеке около здания министерства здравоохранения и соцразвития 1 июля прошёл митинг пациентов с трансплантированными почками из Центра поддержки больных «Надежда на жизнь». Они недовольны тем, что ведомство намерено закупить дженерики* вместо оригинальных препаратов-иммуносупрессоров, препятствующих отторжению пересаженного органа.

*Дженерик — это аналог оригинального препарата.

К примеру какая-то компания зарегистрировала новый препарат и получила патент. Теперь она имеет исключительное право примерно 20 лет производить это лекарство.

Но после этого срока остальные компании тоже получают право продавать это лекарство — и такие аналоги называют «дженериками».

Фото: «Клооп», Айдай Токоева

Что говорят митингующие?

По словам одной из митингующих Диляры Утюшевой, они вынуждены пить иммуносупрессивные препараты ежедневно всю жизнь. Эти препараты закупает минздрав по программе и раздаёт пациентам по результатам анализа.

«Обычно, это оригинальные препараты, потому что трансплантация — новая отрасль, которой 10-15 лет. Естественно, все технологии европейские. После операции нас сажают на эти препараты, которые врач сам регулирует каждому индивидуально [определяет] дозировку. Их всего 4 препарата», — рассказала она в интервью «Клоопу».

По словам Утюшевой, в этом году выделили 78 млн на закупку таких препаратов.

Она также сообщила, что пациенты в этом году писали обращение министру здравоохранения и тендерной комиссии и предложили купить иммуносупрессивные препараты по торговым названиям.

«Мы и прошлом году так и делали. В Европейских странах тоже покупают по торговым названиям, потому что перевести каждого пациента на другой препарат очень сложно и дорого. Нужно отделение, нужна лаборатория и врачи. У нас всего этого нет. Нас более 500 человек, как массово всех переводить на другой препарат? Они даже не представляют. Они сейчас закупают другой препарат. Это самые дешёвые дженерики», — сообщила Утюшева.

По её словам, в ходе тендера на иммуносупрессоры власти нарушили «Закон о госзакупках».

«Когда тендер проходит и выводят победителей, то все участники тендерной комиссии подписывают этот документ. Но это решение вынесли без подписей. На сайте минздрава вынесен протокол, где выиграла всего одна компания по всем лотам — их более восьми. То есть в тендере уже победитель есть, и надо либо аннулировать этот или новый тендер объявлять. Это целая проблема. Почему они это сделали, когда мы к ним столько раз обращались. На кону жизнь всех пациентов», — отметила Утюшева.

Что решили?

Позже митингующих принял замминистра здравоохранения и соцразвития Жалалидин Рахматуллаев.

По словам Чынгыза Чилдебаев, также члена Центра поддержки больных «Надежда на жизнь», на встрече решили отменить проведённый тендер и провести новый.

«Вопрос решился в том плане, что нет ещё официального договора. То есть за счёт этого уже можно отменить тендер и сделать новый, чтобы закупить оригинальные препараты […] Сейчас окончательное решение пока такое», — сообщил он «Клоопу».