В Кыргызстане началась третья волна коронавируса. Число заражений за последние две недели июня выросло более, чем в два раза. Вакцинация не помогает: пока в стране привито меньше 2% населения, остановить эпидемию не удастся. Но привить людей быстрее не получится, ведь стране элементарно не хватает вакцин.

Герметично упакованные коробки с вакцинами выгружают из самолета в аэропорту «Манас». Это уже четвертый борт, доставивший в страну спасительный гуманитарный груз. Он прибыл из России 17 июня. Прививочная кампания идет в Кыргызстане уже три месяца, но пока вакцину получили в среднем один-два человека из ста.

На гребне третьей волны

15 июня 2021 года Минздрав Кыргызстана объявил о начале третьей волны коронавируса. В больницах готовятся дополнительные койки для больных COVID-19.

Действительно, после небольшого спада в начале года количество зараженных с марта месяца неуклонно растет. В июне впервые за 2021 год выявили почти 2000 случаев в день. Средний суточный прирост числа заболевших за последнюю неделю — 1102 человека в день. Основные причины: недостаточное соблюдение противоэпидемических мер, увеличение контактов между людьми и медленный темп вакцинации.

Чтобы обезопасить себя и окружающих от COVID-19 ВОЗ рекомендует соблюдать меры предосторожности: носить маски, избегать мест скопления людей и соблюдать безопасную дистанцию. Но после жесткого прошлогоднего карантина и постепенного смягчения мер люди ведут себя все более беспечно. Кафе и рестораны Бишкека полны посетителей, рынки битком набиты людьми, а свадьбы и другие тои собирают сотни человек. В общественном транспорте висят предупреждения: вход без маски запрещен. Но водители и пассажиры игнорируют их. Риск заражения увеличивается.