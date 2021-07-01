В Кыргызстане началась третья волна коронавируса. Число заражений за последние две недели июня выросло более, чем в два раза. Вакцинация не помогает: пока в стране привито меньше 2% населения, остановить эпидемию не удастся. Но привить людей быстрее не получится, ведь стране элементарно не хватает вакцин.
Герметично упакованные коробки с вакцинами выгружают из самолета в аэропорту «Манас». Это уже четвертый борт, доставивший в страну спасительный гуманитарный груз. Он прибыл из России 17 июня. Прививочная кампания идет в Кыргызстане уже три месяца, но пока вакцину получили в среднем один-два человека из ста.
На гребне третьей волны
15 июня 2021 года Минздрав Кыргызстана объявил о начале третьей волны коронавируса. В больницах готовятся дополнительные койки для больных COVID-19.
Действительно, после небольшого спада в начале года количество зараженных с марта месяца неуклонно растет. В июне впервые за 2021 год выявили почти 2000 случаев в день. Средний суточный прирост числа заболевших за последнюю неделю — 1102 человека в день. Основные причины: недостаточное соблюдение противоэпидемических мер, увеличение контактов между людьми и медленный темп вакцинации.
Чтобы обезопасить себя и окружающих от COVID-19 ВОЗ рекомендует соблюдать меры предосторожности: носить маски, избегать мест скопления людей и соблюдать безопасную дистанцию. Но после жесткого прошлогоднего карантина и постепенного смягчения мер люди ведут себя все более беспечно. Кафе и рестораны Бишкека полны посетителей, рынки битком набиты людьми, а свадьбы и другие тои собирают сотни человек. В общественном транспорте висят предупреждения: вход без маски запрещен. Но водители и пассажиры игнорируют их. Риск заражения увеличивается.
Драгоценные дозы
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы остановить распространение вируса, нужно вакцинировать 60-70% населения мира. Этот тезис подтверждается статистикой отдельных стран.
Израиль к февралю 2021 года привил 50% населения, что привело к резкому спаду числа заражений. На сегодняшний день в стране привито 64% населения, и эпидемия фактически закончилась: за четыре месяца среднесуточная заболеваемость в стране упала с 7300 до 146 человек в день.
В Германии темпы распространения инфекции с мая 2021 года уменьшились в 50 раз. На данный момент там вакцинировано почти 54% населения.
Чтобы остановить третью волну, Кыргызстану нужно ускорить темпы вакцинации. Но на сегодняшний день в страну ввезли всего 270 тысяч доз вакцины — этого хватит, чтобы привить 135 тысяч человек.
По данным Министерства здравоохранения, 106,5 тысяч кыргызстанцев уже получили первую дозу — это 1,4% от всего населения. 76,5 тысячи закончили полный цикл — им вкололи обе дозы.
Среди регионов по темпам вакцинации лидируют Бишкек и Ош, где привито более 2,5% населения, Ошская и Баткенская области в аутсайдерах — здесь вакцину получили меньше 1% населения.
Не можем доставить, не можем сохранить
Кыргызстан — страна с неразвитой экономикой, она не может обеспечить граждан бесплатными вакцинами. Внутри страны препараты не производятся, на закупку дорогих импортных в бюджете денег нет. Приходится рассчитывать на поставки доноров.
Но и те партии, что выделяют Кыргызстану другие страны, попадают в страну с задержками. По словам министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева, в мае 2021 года власти не смогли доставить вторую партию китайской вакцины Sinopharm из-за того, что «нет ни самолётов, ни авиарейсов в Пекин».
В прошлом году Минздрав отказался принять из Европы партию вакцин — в стране попросту не оказалось подходящих холодильников. Сейчас необходимый температурный режим соблюдается, но в апреле этого года около 900 доз российской вакцины «Спутник V» разморозились в отключенном холодильнике. Уборщица случайно задела шнур, объяснил случившееся министр здравоохранения Бейшеналиев. Он отрицал, что вакцину могли продать, а затем списать.
Прививка — проще, чем кажется
Сейчас в Кыргызстане любой желающий может привиться китайской вакциной Sinopharm и российской Sputnik V (раньше ее кололи только пенсионерам, но теперь ограничения по возрасту сняты).
Обе вакцины показали высокую эффективность во время испытаний. Эффективность Sinopharm составила 79%, а Sputnik V — выше 90%. Sinopharm одобрена Всемирной организацией здравоохранения, а Sputnik V прошла как минимум 6 испытаний третьей фазы и одобрена более чем в 60 странах, сейчас вакцину проверяют на соответствие стандартам ЕС.
Скоро в Кыргызстан должны доставить еще 150 тысяч доз Sinopharm и более 400 тысяч доз англо-шведской вакцины AstraZeneca. Вакцина AstraZeneca уже одобрена ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств. По заявлениям производителя, вакцина защищает от коронавируса на 79%, от тяжелых форм с последующей госпитализацией — на 100%.
Пройти вакцинацию от коронавируса в Кыргызстане просто. Прививочные пункты развернуты по всей стране, полный список можно посмотреть здесь. Желающие вакцинироваться могут прийти в любой пункт, вне зависимости от места прописки. С собой нужно иметь только паспорт. Перед прививкой пациента осматривают, измеряют температуру и давление, после — выдают квиток с названием полученной вакцины и датой, когда нужно прийти за второй дозой.