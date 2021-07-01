Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 30 июня проголосовали за избрание новых 12 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно подписанному президентом Садыром Жапаровым конституционному закону «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики», 50% кандидатов в состав ЦИК выдвигает глава государства.

Так, в новый состав ЦИК вошли Узарбек Жылкыбаев от фракции СДПК, Искендер Гайпкулов от фракции «Ата Мекен» и Кайрат Маматов от фракции «Республика — Ата-Журт», который является главой Бишкекской ТИК.

Жылкыбаев до прихода в ЦИК работал полпредом в Ошской и Иссык-Кульской областях. Кроме этого, он баллотировался в парламент на выборах в октябре 2020 года от партии «Республика».

Искендер Гайпкулов — заведующий отделом политик стратегического развития. За время своей карьеры успел поработать и председателем Счетной палаты, в трех налоговых инспекциях на юге страны и был в совете директоров «РСК Банк». А на выборах в октябре 2020 года баллотировался от партии «Замандаш».

Кайрат Маматов является действующим главой Бишкекской территориальной избирательной комиссии. Кроме этого, по данным «РСК Банк», он является председателем совета директоров банка.

Среди старых лиц, которые уже были в составе ЦИК, избраны Акылбек Эшимов от фракции «Кыргызстан», Тынчтык Шайназаров от фракции «Онугуу-Прогресс» и Абдыжапар Бекматов от фракции «Бир Бол».

Среди кандидатов от президента членами ЦИК стали Нуржан Шайлдабекова, которая является действующей председательницей Центризбиркома, Марс Наспеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Койчукеев, Акбалык Жумалиева и Айдана Жупуева.

Среди этих кандидатов выделяется Анар Дубанбаева, которая шла на парламентские выборы в октябре 2020 года от партии «Мекенчил». Именно эту партию основали глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров до своего президентства.

Кроме этого, по информации издания Kaktus.Media Дубанбаева в марте 2020 года активно участвовала в митингах за освобождение Жапарова.

Койчукеев Нурлан — адвокат, который также как и Дубанбаева баллотировался от партии «Мекенчил» и шел в списке под номером 86. Также по информации osoo.kg он является директором компании «Манас», которая занимается сдачей недвижимого имущества.

Акбалык Жумалиева — предпринимательница, которая на парламентских выборах прошлого года баллотировалась от партии «Бир Бол».