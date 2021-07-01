Правоохранительные органы в Таласе разыскивают мужчину, которого подозревают в том, что он в течение трех лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Девочке 16 лет, сейчас она находится на 5 месяце беременности.

Что случилось?

29 июня представительница института омбудсмена в Таласе Жакшыгул Узакбаева сообщила, что к ним поступило заявление от жительницы села Орто-Арык Таласского района. Обратившаяся женщина рассказала, что после развода осталась с тремя детьми. Во втором браке у нее родились мальчик и девочка. Всего в семье пятеро детей.

По словам обратившейся женщины, супруг с 2019 года насиловал ее дочь от первого брака 2004 года рождения. Недавно она узнала, что 16-летняя дочь беременна.

«Он хорошо присматривал за детьми, проявлял заботу о них. Несмотря на домашнее насилие, все терпела и не разводилась, чтобы потом не подумали, что вновь не ужилась. О том, что супруг совершает какие-то действия в отношении дочери, не замечала и даже не подозревала», — рассказала она «Турмушу».

По её словам, в 2019 году она с младшим ребёнком, которому требовалась операция на сердце, вылетели в Корею. Были там около месяца и вернулись обратно после успешной операции.

Вернувшись домой, женщина как-то обнаружила в сарае свернутую рубашку супруга с пятнами крови.

«Увидев их, сразу же почувствовал боль в сердце. Супруг занес меня в дом, побрызгал водой и привел в чувство. Начала интересоваться у него, что это такое. На что он ответил, что рубашка не его. Дочь также сказала, что ничего не знает. Ей тогда было всего 13 лет. Если раньше она училась хорошо, то в последнее годы перестала интересоваться учебой. Подумала, что возможно на ней сказываются конфликты, которые происходят между мной и супругом. Спустя год у дочери началась менструация. Взяла этот вопрос под свой контроль, покупала все необходимое. Ничего подозрительного не было», — сказала она.

По словам женщины, она узнала о том, что её дочь беременна, 10 дней назад. Тогда они отправились на малую родину, чтобы работать по найму на сельскохозяйственных полях.

«В один из вечеров сидели с родственницей. Соседка принесла на продажу нижнее белье. Хотела купить для дочери. Дала ей бюстгальтер и отправила в комнату, чтобы она померила. Когда дочь вернулась, то родственница заметила, что у Гулайым сильно увеличилась грудь, что не характерно для ее возраста. Она предположила, что дочь может быть беременна. На что ответила, что каждый месяц проверяю и сошлись на том, что Гулайым просто взрослеет […] Утром следующего дня открыла одеяло и увидела, что у дочери увеличился живот», — рассказала она.

Затем, по её словам, она стала расспрашивать дочь о том, с кем она вступала в половую связь.

«Ничего не ответив, дочь вышла на улицу. Крикнула и спросила, не имеет ли к этому отношение отчим. На что она сказала, что это он и начала громко кричать. В итоге выяснилось, что супруг насиловал дочь с 2019 года. Когда меня не было дома, совершал с ней насильственные действия сексуального характера. Стала спрашивать у дочери, почему она мне ничего не сказала. А она говорит, что отчим угрожал ей убийством всех членов семьи», — сказала мать девочки.

По её словам, она написала заявление в милицию 20 июня. Тогда местные жители видели ее мужа в селе.

«Но по сей день милиция не может найти его. Не доверяю милиции. Не исключено, что правоохранительные органы могут прикрывать его», — считает она.

Женщина опасается, что сбежавший супруг может причинить вред ей и её детям.

Что говорит милиция?

В УВД Таласской области сообщили, что проводят расследование по факту изнасилования несовершеннолетней девочки и ищут мужчину.

По их данным, мать девочки обратилась в милицию с заявлением об изнасиловании 22 июня. Выехавшие на место милиционеры установили, что мужчина скрылся.

«В рамках первоначальных следственных мероприятий выяснилось, что мама девочки, узнав, что дочь изнасиловали, обратилась в милицию не сразу, а спустя четыре-пять дней. Мама девочки рассказала, что она выясняла с подозреваемым отношения и время прошло», — сообщили в милиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование» и начато досудебное производство.

«С целью раскрытия преступления были даны ориентировки, девочке назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия», — отметили в милиции.

На это дело отреагировал и омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов. Он взял это дело под личный контроль.

Кроме этого, омбудсмен обратился в правоохранительные органы с просьбой провести тщательное расследование и найти подозреваемого.

Фото на заглавной иллюстративное