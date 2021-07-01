В марте этого года, в селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области после застолья у местной жительницы отравились и умерли шесть человек. К июлю следствие по этому делу наконец закончили и передали его в в Аксыйский районный суд. Об этом «Клоопу» сообщил начальник УВД области Шеркул Турганбаев.

По его словам, дело в отношении Бурулкан Эргешовой по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Убийство по неосторожности» было возбуждено еще 4 марта. Тогда подозреваемая была задержан на 48 часов, а после отправлена под домашний арест. Экспертиза установила, что ее гости отравились метиловым спиртом.

Бурулкан Эргешова — жительница Кара-Суу и сестра экс-депутата Алмазбека Эргешова. 3 марта 2021 года она созвала гостей — 19 человек, шесть из которых умерли после застолья.

Тогда один из местных жителей сказал, что их на обед позвала одна из кандидаток на выборах в местный кенеш. Сама Эргешова подтвердила, что она была кандидаткой в депутаты, но настаивала, что застолье не имело отношения к выборам. Она настаивала, что хотела отпраздновать 23 февраля и 8 марта.

После ее застолья шесть человек сначала поступили в отделение реанимации Аксыйской территориальной больницы с симптомами отравления, а 4 марта скончались.

«Утром муж не смог встать на ноги и упал. Он пожаловался на головные боли и отсутствие зрения. Падал снова и снова. Повезла его в больницу, ему сделали укол. Но зрение все равно не возвращалось […] Изо рта пошла кровь, глаза посинели, тело почернело. Предыдущие пострадавшие также умерли от спирта. Если бы не наливали этот спирт, он бы не умер», — рассказывала местная жительница, вдова одного из погибших после застолья.

Согласно следствию, в селе Кара-Суу еще в 2017 году запретили продажу алкоголя. Поэтому Эрешова принесла на застолье спирт из своей аптеки и просто смешала с водой — а после напоила гостей. Это подтвердил и владелец заведения, в котором Эргешова проводила застолье. А Эргешова сказала, что не думала, что кто-то может погибнуть от ее действий.