Бывший депутат парламента Исхак Масалиев на своей странице в фейсбуке высказался о завершении работы Жогорку Кенеша шестого созыва.

Он напомнил, что еще во время октябрьских событий и после разгрома Белого дома депутаты высказывались, что продолжат работать бесплатно ради принятия закона о выборах. Добавив, что парламентарии «даже не вспомнили про исполнение этого закона» и теперь ушли на каникулы.

«Один месяц будут встречаться с избирателями, второй месяц отдыхать. По 200-300 тысяч сомов получат, Называется “отпускные”», — написал Масалиев.

В пресс-службе парламента в ответ на заявление Масалиева сообщили, что ни один депутат в отпуск пока не уходил.

«Соответственно, никаких денежных перечислений по отпускам не производилось», — говорится на сайте Жогорку Кенеша.

Депутаты парламента ушли на каникулы 30 июня, однако их работа продолжится на внеочередных сессиях в июле этого года. Собираться депутаты будут, чтобы рассмотреть законопроекты по проведению выборов.

В своем телеграм-канале депутат Дастан Бекешев сообщил, что в парламент уже поступили два конституционных законопроекта — «О кабинете министров» и «О внесении изменений в закон о выборах депутатов и президента».

«Они очень важные и мы начнем скоро рассматривать. Этот июль для парламента будет очень активным», — сказал Бекешев.

После того, как в Кыргызстане начался политический кризис и шестой созыв стал практически бессрочным, депутаты пообещали, что будут работать бесплатно из-за финансового кризиса в стране. Однако после выяснилось, что они продолжают получать зарплату.