Пресс-служба УВД Октябрьского района сообщила об аресте и заключении в СИЗО-1 на два месяца подозреваемых в мошенничестве.

По данным милиции, к ним обратился с жалобой гражданин У.К. Он сказал, что в середине апреля двое мужчин «обманным путем, предварительно представившись приближенными лицами руководства ГКНБ» завладели его деньгами.

«Пообещав решить вопрос об изменении меры пресечения одного из задержанного в СИЗО ГКНБ и посодействовать в прекращении уголовного дела, завладели денежными средствами в сумме $65 тыс. После чего, не выполнив обещанного по настоящее время, скрывались», — говорится в сообщении пресс-службы.

Факт внесли в ЕРПП по статье «Мошенничество», вскоре служба криминальной милиции Октябрьского РУВД установила и задержала двух подозреваемых. Решением Октябрьского райсуда Бишкека их водворили на два месяца в СИЗО-1.

Милиция продолжает следственные действия и оперативные мероприятия и устанавливает возможную причастность арестованных к другим преступлениям.

Лжеродственники, лжеколлеги и лжедрузья

После октябрьских событий 2020 года это уже не первый случай, когда мошенники представляются либо сотрудниками ГКНБ, либо друзьями и родственниками кого-то из руководства спецслужбы или ее главы.

Так, 18 и 19 декабря 2020 года в Джалал-Абадской области группа людей пыталась захватить санаторий «Джалал-Абад». Захватчики кричали о причастности главы спецслужбы Камчыбека Ташиева к захвату, но ГКНБ опроверг связь захватчиков с ним.

«Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев никакого отношения к данному факту не имеет, более того, не давал и не дает подобных поручений. Госкомитет предупреждает, что в отношении людей, совершающих незаконные действия от имени председателя ГКНБ, впредь будут приняты самые жесткие меры вплоть до уголовного наказания в рамках законодательства», — отметили в Госкомитете.

Через несколько дней, 21 декабря, сотрудники Госкомитета установили мужчину, который представлялся близким родственником Ташиева и вымогал деньги за освобождение заключенных под амнистию. Мужчиной оказался заключенный, который сам отбывает наказание в ИК-1 в селе Молдовановка по статьям «Мошенничество», «Подделка документов» и «Побег».

После 17 февраля 2021 года сотрудники ГКНБ задержали молодого мужчину. Он представлялся сотрудником спецслужбы и прикрываясь прямой связью с одним из членов ОПГ, под предлогом трудоустройства в различные крупные компании обманом вымогал деньги.

Факты внесли в ЕРПП по статье «Подделка документов». При этом, во время обыска машины подозреваемого силовики не нашли поддельного удостоверения сотрудника ГКНБ. Зато там нашлись подложные номера авто и документы других структур.

10 марта сотрудники ГКНБ задержали еще двух своих лжеколлег. Мужчины, по данным спецслужбы, выступали от имени руководства ГКНБ. Они брали деньги за положительное решение расследуемых уголовных дел.Только по одному эпизоду от родственников задержанные получили $180 тыс за положительное решение дела.

Наконец, 3 июня силами ГУВД Бишкека был арестован уроженец Ошской области. По данным милиции, он представлялся сотрудником ГКНБ и обещал близким бесследно исчезнувшего президента Международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды помочь в поисках. Свои услуги он оценил в $50 тыс, кроме того, лжесотрудник ГКНБ обманом овладел автомобилем марки Subaru Impreza.

О том, что он никому не покровительствует, говорил и Садыр Жапаров. Он отмечал, что «даже если кто-то из его родственников будет уличен в нарушении закона, он будет привлечен к ответственности».

Экс-пресс-секретарь президента Галина Байтерек подчеркивала, что лица, которые фигурируют в различных скандалах и конфликтах, не действуют «под покровительством президента».