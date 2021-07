Президент канадской компании Centerra Gold Inc. Скотт Перри сделал обращение к сотрудникам «Кумтор Голд Компани». В открытом письме на сайте компании Перри заявил, что кыргызское правительство «захватило рудник с помощью ложной информации» и по-прежнему не желает идти на переговоры с компанией.

«Мы ясно дали понять, что хотели бы вести переговоры с правительством Кыргызстана, однако оно неоднократно отказывалось каким-либо образом взаимодействовать с нами. Вместо этого правительство продолжает распространять ложную информацию в отношении нашей прошлой деятельности по управлению рудником в качестве предлога для своих необоснованных действий», — отметил Перри.

По его словам, компания хочет, чтобы сотрудники и мировая общественность «знали правду».

Про экологические нарушения

По словам Перри, заявления правительства об экологических показателях рудника «не соответствуют действительности». Все нормы соблюдались, и тот экологический контроль, о котором говорит правительство республики после введения внешнего управления — продолжение работы Centerra Gold Inc.

«Деятельность КГК всегда велась в соответствии с соглашениями с правительством Кыргызстана и действующими законами. Правительство, включая государственное ведомство, ответственное за охрану окружающей среды, ежегодно утверждало наши планы и разрешения на добычу, и КГК управляла рудником соответствующим образом. Теперь, когда правительство контролирует рудник, работы на нем ведутся в соответствии с теми же планами», — написал Перри.

Про ледники

Еще одно обвинение кыргызских властей в адрес канадских инвесторов было в несоблюдении эконорм, которое привело к таянию ледников.

Эту же версию таяния ледников в стране, по данным пресс-службы «Кумтор Голд Компани» озвучивала глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова, когда проводила экскурсию по руднику и предприятию иностранным послам.

«Отступление ледников началось задолго до разработки рудника “Кумтор” и характерно для ледников всей Кыргызской Республики, а также для высокогорных ледников в других регионах мира, что является результатом изменения климата. Практика по складирования отработанной породы на ледники в районе Кумтор, которая была одобрена предыдущими составами правительства Кыргызстана, была прекращена в 2014 году. С этого момента мы отделяем отработанную породу ото льда, чтобы избежать совместной утилизации», — подчеркнул Перри.

Про «отключение систем», которого не было

По словам Перри, безопасность компании «всегда была приоритетом». И до того, как на руднике появилось внешнее управление от правительства, «все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации функционировали должным образом».

«Как нетрудно себе представить, когда государственные органы конфисковали компьютеры и пароли отдельных сотрудников рудника “Кумтор”, глобальные IT-системы Centerra Gold ограничили доступ всех пользователей в целях сохранения целостности глобальной IT-инфраструктуры. Хотя доступ к центральной системе ограничен, системы безопасности рудника, включая отдельные системы мониторинга стен карьера и ледников, продолжают функционировать в штатном режиме», — пояснил он.

Ранее внешний управляющий от правительства Кыргызстана Тенгиз Болтурук сказал, что Centerra Gold отключила системы мониторинга состояния бортов карьера, где добывается руда, и наблюдения за движением ледников. Он назвал это «подлым шагом», который поставил под угрозу жизнь сотрудников. По его словам, разобраться в этом вопросе должны правоохранительные органы.

*В своем заявлении от 17 мая Centerra Gold сообщила, что компания приостановила доступ всех местных сотрудников «Кумтора» в Кыргызстане к глобальным IT-системам Centerra, «чтобы предотвратить любое несанкционированное вторжение». Однако, в заявлении отметили, что она не выводила из строя системы безопасности, мониторинга и эксплуатации рудника и до прихода правительства на рудник, оно работало без каких-либо происшествий.

Про блокировку счетов

Коснулся Перри и вопроса блокировки счетов КГК. Ранее внешний управляющий Тенгиз Болтурук заявил, что компания потеряла доступ к своим счетам на $1,7 млрд. Болтурук сказал, что переговоров с Centerra не будет, пока она не признает претензии от Кыргызстана.

Но по словам Перри, заблокированная сумма была в разы меньше, чем озвучил Болтурук.

«Тенгиз Болтурук утверждает, что мы заблокировали доступ КГК к US$ 1,7 млрд. Это неправда. Правда в том, что по состоянию на 30 апреля 2021 года на банковском счете КГК было US$ 17,1 млн, которые предназначались для удовлетворения насущных потребностей, связанных с эксплуатацией рудника. Средние еженедельные расходы на руднике в размере US$ 16,2 млн., включают выплату заработной платы более чем 4000 штатных сотрудников и подрядных рабочих, а также закупку расходных материалов у сотен местных кыргызских предприятий», — пояснил он.

Про дальнейшие шаги

Президент канадской компании Centerra Gold Inc. Скотт Перри заявил, что компания «глубоко разочарована» тем, что «разногласия с правительством дошли до такой точки».

«Дело могло бы обстоять по-другому. Чтобы продлить срок эксплуатации рудника “Кумтор”, мы были готовы инвестировать дополнительно US$ 2 млрд., а также рассчитывали на сотрудничество с вами в течение еще как минимум десяти лет. К сожалению, нам пришлось отложить эти планы из-за произошедших событий», — заявил он.

Перри выразил сотрудникам «Кумтора» «искреннюю благодарность за усердную работу и преданность делу на протяжении многих лет» и понадеялся на то, что разногласия между Centerra Gold Inc. и правительством удастся разрешить.

«Я понимаю, что для вас сейчас наступило трудное время, время значительной неопределенности. Мы призвали правительство сесть за стол переговоров и разрешить наши разногласия открыто и честно. Я искренне надеюсь, что мы сможем разрешить эти разногласия путем переговоров и компромиссов, как мы это делали в прошлом. Мы уже не раз решали неразрешимые проблемы, и я уверен, что мы сможем сделать это снова. Чем раньше правительство вступит в диалог, тем больше определенности появится для всех», — заключил он.

Что уже предприняла Centerra Gold?

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в ее дочернем предприятии «Кумтор голд компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор голд компани».

Позже в ответ на введение внешнего руководство в «Кумторе» Centerra Gold заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватила контроль над рудником».

Кроме этого Centerra Gold подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

В заявлении канадской компании говорилось, что судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед Centerra Gold и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

Что происходит вокруг Кумтора?

7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор». В частности, задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.