Казахстан и Россия вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Молдова пока только обсуждает такую возможность. А в Кыргызстане уже появился, который обязывает медработников вакцинироваться в обязательном порядке.

Рассказываем, что именно предпринимается со стороны властей и как все это работает.

Диана Петриашвили, «Медиасеть» и Анна Капушенко, «Клооп».

Кыргызстан

В Кыргызстане власти объявили о третьей волне коронавируса — статистика показывает резкий всплеск заражаемости, а больницы начали переполняться.

Сейчас в Кыргызстане вакцинировано около полутора процентов населения. В Кыргызстане пока доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины бесплатны для населения, однако поставки препаратов в страну идут с перебоями.

На фоне этого глава кабинета министров Улукбек Марипов раскритиковал главу Министерства здравоохранения из-за низких темпов вакцинации населения.

Улугбек Марипов

«Уровень заболеваемости ежедневно растет, ежедневно умирают люди. Независимые эксперты-эпидемиологи прогнозируют картину, которая будет хуже, чем в прошлом году. Министерство здравоохранения провело неудовлетворительную работу по обеспечению республики вакцинами», — сказал он.

После этого совещания глава Министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров предложил не выдавать зарплату госслужащим пока они не вакцинируются.

Он также добавил, что стоит включить и механизмы по добровольно-принудительной вакцинации, отметив, что среди медиков также наблюдается низкое количество вакцинированных.

Однако если предложение Жапарова пока не вылилось в какие-то решения, то министр здравоохранения уже подписал приказ о тотальной вакцинации.

Акылбек Жапаров

Он касается «медицинских и иных работников» системы здравоохранения — в ближайший месяц они должны быть вакцинированы в обязательном порядке. Их состояние после вакцинации будут мониторить.

При этом в документе не отмечается, какие санкции будут применять к тем, кто откажется проходить вакцинацию — невыплата зарплаты, увольнение или какие-то еще меры.

Власти страны пока не заявляли о том, что население должно прививаться обязательно — вакцинация для граждан продолжает оставаться добровольной. Пока есть только заявления о том, что будет увеличиваться количество пунктов вакцинации.

Россия

Очередная волна коронавируса поползла по России в начале лета. На фоне числа заболевших COVID-19 власти России заговорили о необходимости привить хотя бы 60% от людей, занятых в сферах здравоохранения, услуг, торговли, транспорта и культуры, а также чиновников. Это вызвало неприятие в части общества, периодически сообщается о протестах против обязательной вакцинации.

Так как прививаться россияне не спешат, несмотря на пугающие показатели эпидемии и на новые карантинные ограничения, власти пытаются их поощрить. В разных регионах используются разные механизмы: где-то привившимся вручают бесплатные билеты в цирк или зоопарк, где-то устраивают лотерейные розыгрыши, где-то начисляют небольшие премии.

При этом не во всех российских регионах прививки от COVID-19 одинаково доступны, сообщается, что в некоторых провинциях их уже не хватает на всех желающих. Альтернативы российским препаратам нет, причем используется и вакцина с недоказанной эффективностью (узнать о ней подробнее можно из этого исследования).

Власти не только поощряют, но и заставляют граждан прививаться. Так, в Москве с 28 июня кафе и рестораны принимают только граждан, имеющих специальный QR-код. Получить его могут только те, кто привился вакциной от COVID-19, переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение трех дней. Однако взять кофе на вынос и посидеть на летней веранде можно пока еще всем без исключения.

На юге России, в туристическом Краснодарском крае с 1 июля нельзя снять гостиницу без отрицательного ПЦР-теста, а с 1 августа – без сертификата о вакцинации. Местные предприниматели сообщают, что продажи туров упали вдвое.

Несмотря на бушующую эпидемию российские города не отказываются от массовых мероприятий. Так, в Петербурге прошел масштабный молодежный праздник Алые паруса. В день праздника, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Петербурге от коронавируса скончались 107 человек — антирекорд для города и максимум за все время пандемии для всех субъектов РФ.

29 июня в России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за все время пандемии – в этот день от коронавируса умерли 652 человека.

Фото: Андрей Мардарь

Молдова

Обязательная вакцинация обсуждается и в Молдове. Ввести ее предполагается тоже для определенных категорий – работников торговли, сферы услуг, образования и госслужащих. Местные медиа сообщают, что к лету темпы вакцинации в стране опасно снизились, это признал и минздрав страны, выразив надежду, что речь идет о краткосрочном спаде.

Молдавские медики отмечают, что вакцинация в стране проходит неравномерно: в некоторых районах прививки делают очень активно, в других— «все стоит на месте». В Кишиневе проводятся «вакцинационные марафоны», но в провинциях — даже тех, которые еще недавно были в эпицентре инфекции – все намного медленнее.Некоторые врачи считают виной антипрививочных настроений в обществе необдуманные заявления некоторых политиков.

Несложно предположить, что значительное влияние на общество оказывают также религиозные лидеры. Отношение религиозных лидеров разных конфессий к вакцинации от COVID-19 в Молдове разнится от подчеркнутого отмежевания церкви от всех медицинских вопросов до активной поддержки прививочной кампании.

Фото: Акимиат Алматы

Казахстан

По официальным данным, вакцинация позволила вдвое снизить заболеваемость в Казахстане. Министр здравоохранения страны Алексей Цой заявил, что это особенно важно на фоне появления в Казахстане индийского штамма вируса «Дельта».

Обнаружение «Дельты» и стало поводом для введения в Казахстане обязательной вакцинации: после его обнаружения власти обязали все средние и крупные предприятия (от 20 работников) прививать своих сотрудников.

Для тех, кто не сделает прививку, предполагается штраф в размере $35. Кроме того, «уклонистов» обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест. Исключения будут делаться для тех, кто недавно переболел и имеет антитела, а также для людей с противопоказаниями к прививке.

Ералы Тугжанов

Эти меры прокомментировал заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов. По его словам, в обязательной вакцинации нет ничего дискриминационного.

«Я хочу всем напомнить, что по статье 29 Конституции мы обязаны обеспечить безопасность здоровья наших граждан. Поэтому эти меры, которые сегодня мы приняли, это касается не всех граждан, это касается только сферы услуг, именно тех людей, которые ежедневно контактируют с огромным количеством наших граждан. И именно эта категория людей может представлять серьезную опасность в отношении наших граждан, которые будут приходить за услугами в конкретно отдельные компании», — заявил Тугжанов.

С инициативой поощрения прививок выступило министерство образования Казахстана. Новая акция предполагает скидки на обучение, проживание в общежитиях, бесплатное обучение иностранным языкам и различные подарки для привившихся студентов.