Кураторка гражданской инициативы Peshcom Рада Валентина кызы сообщила «Клоопу», что сотрудники УПСМ расчистили от стихийной парковки тротуар у ЦУМа. Ранее активисты провели там акцию — устроив пикник и расстелив ковёр.

Так они хотели обратить внимание руководства торгового центра и городских властей на то, что столичные водители забирают пространство у пешеходов.

По словам активистки, сотрудники УПСМ также поговорили с администратором ЦУМа.

«Потом они [сотрудники УПСМ] даже выслали мне видео на котором администратор ЦУМа обещает освободить это место от машин, потому что тогда сотрудники УПСМ не смогли расчистить тротуар, так как не нашли владельцев некоторых машин […] Сегодня [1 июля] мы выехали на место и увидели, что администратор выполнил своё обещание. На этом участке машин не было и они загородили всё строительными конусами, а там где не хватило поставили другие заграждения. И парковщики ЦУМа уже не разрешали парковаться, хотя по привычке водители хотели», — рассказала она.

Фото: фейсбук Peshcom

Кроме того, активистка предложила администратору торгового центра поставить между проезжей частью и тротуаром лавочки и клумбы с цветами.

«Он сказал, что если руководство одобрит, то они сделают общественное пространство со скамейками», — сказала она.

Кураторка Peshcom отметила, что они будут следить за тем, чтобы это было не временное решение и тротуар навсегда остался за пешеходами.

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