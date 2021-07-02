Глава Общественного объединения союза людей с инвалидностью «Равенство» Гульмира Казакунова рассказала журналисту «Клоопа», что Иссык-Кульский областной суд признал виновным мужчину в изнасиловании женщины с инвалидностью.

По словам Казакуновой, изнасилование произошел весной этого года. Она рассказала, что обвиняемый обманом заманил женщину к себе, а затем изнасиловал. Добавив, что ранее он уже был судим несколько раз.

Казакунова также рассказала, что они выиграли суд уже в двух инстанциях. Обвиняемый обжаловал решение первой инстанции. Однако Иссык-Кульский областной суд оставил приговор в виде лишения свободы на 10 лет в силе.

«Были предпосылки, что он уйдет от наказания и от ответственности. Поэтому мы привлекли к этому делу внимание ООН-Женщины и гендерный совет при Торага парламента и Омбудсмена», — сказала она.

Глава объединения добавила, что привлечение общественности помогло не замять дело.

«Девушки с инвалидность находятся под двойной дискриминацией. Во-первых это дискриминация того, что она женщина и то, что у нее инвалидность. Они более беспомощны в таких случаях изансилования», — рассказала Казакунова.