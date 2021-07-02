Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщила, что глава спецслужбы Камчыбек Ташиев выехал за границу.

В ГКНБ отметили, что Ташиев взял краткосрочный отпуск для того, чтобы поправить здоровье.

«Глава ГКНБ вернется на службу в ближайшее время. Камчыбек Ташиев и его заместители вакцинированы», — сообщили в Госкомитете ИА 24.kg.

При этом в пресс-центре спецслужбы не сообщили в какую страну улетел Ташиев.

28 апреля этого года Ташиев летал в Германию, чтобы поправить здоровье после операции на сердце, которую ему провели 13 февраля. Но Ташиев вернулся из-за начавшегося вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана в Баткенской области.