Министерство здравоохранения и соцразвития 2 июля сообщило, что власти выплатили компенсации по 1 млн сомов семьям 33 медиков, погибших от осложнений вызванных COVID-19.

По данным ведомства, всего с начала пандемии скончались 108 медработников.

Выплаты медикам

В мае 2020 года в правительстве приняли постановление, согласно которому медработникам, заболевшим COVID-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов. Семьям умерших от пандемии медиков — по 1 млн сомов.

Но затем экс-президент Сооронбай Жээнбеков подписал новый закон, согласно которому с 1 января 2021 года медики, заразившиеся COVID-19 работая в красной зоне, получат по 75 тысяч сомов. По новому документу семья умершего медика должна получить порядка 2 млн 800 тысяч сомов.

Трудно получить компенсации

Однако, сами медработники не раз рассказывали о том, что получить компенсации от властей очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов.

Кроме того, по словам медиков и их родственников, власти не рассматривают или откладывают их документы на получение компенсаций.

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18 марта этого года минздрав сообщил, что заявления на выплату компенсаций поступили от семей 60 медиков, которые умерли от коронавируса и 32 из них было выплачено по 1 млн сомов.

Кроме того, тогда минздрав отмечал, что с начала распространения коронавируса 1,5 тысячи заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов.

Всего по данным минздрава, с начала пандемии в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 505 медработников, из которых с выздоровлением выписали 4 924 медика.