Пресс-служба МИД Кыргызстана сообщила, что министерство здравоохранения и социального развития признало сертификаты о вакцинации от коронавируса 20 стран.

Список стран:

Великобритания;

Венгрия;

Катар;

Израиль;

Грузия;

Королевство Саудовская Аравия;

ОАЭ;

Республика Корея;

Польша;

Сан-Марино;

Казахстан;

Узбекистан;

Россия;

Румыния;

США;

Турция;

Германия;

Франция;

Швейцария;

Евросоюз (сертификат, выданный медицинской службой объединения в Брюсселе).

«При въезде в Кыргызстан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов, или документ, удостоверяющий получение вакцины против коронавирусной инфекции», — сообщили в МИД.

Отмечается, что список стран может быть изменен по мере признания сертификатов других иностранных государств.

Получение сертификата о вакцинации в Кыргызстане

28 июня минздрав сообщил, что сертификат о вакцинации против коронавируса теперь можно получить и в Кыргызстане.

Для этого нужно авторизоваться на портале portal.tunduk.kg. При этом для авторизации на сайте гражданам нужно иметь облачную электронную подпись*, которую выдают в Центрах обслуживания населения (ЦОН).

*Если у вас нет электронной подписи, то зайти на портал вам не удастся.

После получения вакцины человеку нужно сделать несколько шагов, чтобы получить электронный сертификат о вакцинации:

зайти на портал portal.tunduk.kg;

в разделе «Здравоохранение» выбрать услугу «Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19»;

отправить заявку для получения электронного сертификата.

«Сертификат будет сформирован автоматически, его можно распечатать или сохранить как документ в pdf-формате. Он имеет QR-код для проверки достоверности», — отметили в минздраве.

По данным на 2 июля в Кыргызстане вакцинировано 118 239 человек — это чуть меньше 2% населения. Из них вторую дозу получили чуть больше 80 тысяч.

Сейчас в стране наблюдается третья волна COVID-19, но ускорить темпы вакцинации не получится — в стране не хватает вакцин.

О плохой кампании по вакцинации населения ранее уже говорил глава кабмина Улукбек Марипов. На заседании 24 июня он раскритиковал минздрав за долгие вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

«У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать», — заявил он.

Кыргызстанцам на 2 июля доступна только российская вакцина Sputnik V. Поставки китайской вакцины задерживаются , как сообщали в минздраве, из-за отсутствия рейсов из Китая.

Над материалом работал Сыймык Мусаев.