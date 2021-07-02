Пресс-служба МИД Кыргызстана сообщила, что министерство здравоохранения и социального развития признало сертификаты о вакцинации от коронавируса 20 стран.
Список стран:
- Великобритания;
- Венгрия;
- Катар;
- Израиль;
- Грузия;
- Королевство Саудовская Аравия;
- ОАЭ;
- Республика Корея;
- Польша;
- Сан-Марино;
- Казахстан;
- Узбекистан;
- Россия;
- Румыния;
- США;
- Турция;
- Германия;
- Франция;
- Швейцария;
- Евросоюз (сертификат, выданный медицинской службой объединения в Брюсселе).
«При въезде в Кыргызстан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов, или документ, удостоверяющий получение вакцины против коронавирусной инфекции», — сообщили в МИД.
Отмечается, что список стран может быть изменен по мере признания сертификатов других иностранных государств.
Получение сертификата о вакцинации в Кыргызстане
28 июня минздрав сообщил, что сертификат о вакцинации против коронавируса теперь можно получить и в Кыргызстане.
Для этого нужно авторизоваться на портале portal.tunduk.kg. При этом для авторизации на сайте гражданам нужно иметь облачную электронную подпись*, которую выдают в Центрах обслуживания населения (ЦОН).
*Если у вас нет электронной подписи, то зайти на портал вам не удастся.
После получения вакцины человеку нужно сделать несколько шагов, чтобы получить электронный сертификат о вакцинации:
- зайти на портал portal.tunduk.kg;
- в разделе «Здравоохранение» выбрать услугу «Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19»;
- отправить заявку для получения электронного сертификата.
«Сертификат будет сформирован автоматически, его можно распечатать или сохранить как документ в pdf-формате. Он имеет QR-код для проверки достоверности», — отметили в минздраве.
По данным на 2 июля в Кыргызстане вакцинировано 118 239 человек — это чуть меньше 2% населения. Из них вторую дозу получили чуть больше 80 тысяч.
Сейчас в стране наблюдается третья волна COVID-19, но ускорить темпы вакцинации не получится — в стране не хватает вакцин.
О плохой кампании по вакцинации населения ранее уже говорил глава кабмина Улукбек Марипов. На заседании 24 июня он раскритиковал минздрав за долгие вопросы с поставками препарата и заключением договоров.
«У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать», — заявил он.
Кыргызстанцам на 2 июля доступна только российская вакцина Sputnik V. Поставки китайской вакцины задерживаются , как сообщали в минздраве, из-за отсутствия рейсов из Китая.
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Над материалом работал Сыймык Мусаев.