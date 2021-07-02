Асель Мамбеталиева. Фото: Дилде Шатанова

Четырнадцать лет назад с жительницей Нарына Асель Мамбеталиевой произошел несчастный случай. В результате у нее отказали ноги, и Асель получила первую группу инвалидности.

«В 2007 году на меня упало дерево на остановке в Бишкеке. Никакого ветра не было, дерево было просто старое. В то время мы купили участок, построили двухкомнатный дом и проживали там. Мы думали остаться в городе. Потом случилось несчастье. В городе стало слишком дорого проживать и мы переехали снова в Нарын. Тогда старшей дочери было 5 лет, сейчас она уже девушка на выданье», — вспоминает Мамбеталиева тот злосчастный день.

Со дня несчастного случая за женщиной ухаживают муж и дочери. Но 3500 сомов, которые выплачиваются ей в виде пособия от государства, не хватает даже на лекарства.

По ее словам, до несчастного случая она работала на разных работах в столице. Сейчас ее цель — не сидеть сложа руки и работать из дома. Она хочет брать заказы на дом и подрабатывать шитьем курака ( изделия из лоскутов, известные в других странах и как пэчворк), тошоков (национальные матрасы). Но пока Асель стесняется своей инвалидности и никуда не выходит, чтобы найти работу.

В Нарынской области тысячи безработных, таких как Мамбеталиева, которые не могут устроиться на работу из-за проблем со здоровьем. По данным Национального статистического комитета, в 2020 году более 12 тысяч людей с инвалидностью в Нарынской области получали пособие. 2163 из них — дети до 18 лет. Однако их количество может быть намного больше: не все люди с инвалидностью обращаются за помощью к государству и учтены.

Тошоки и подушка, выполненные Асель Мамбеталиевой. Фото: Дилде Шатанова

«Мы стараемся помочь»

По словам специалиста отдела социального развития и мониторинга по Нарынской области Ажар Дюшеналиевой, людей с инвалидностью практически невозможно трудоустроить. Для решения этой проблемы там проводят обучение написанию проектов, иностранным языкам и программированию.

«В Нарыне отсутствуют предприятия, куда можно было бы трудоустроить людей с инвалидностью. Мы можем только способствовать в поиске работы, помочь написать проект. На данный момент уточняется сколько человек с инвалидностью были трудоустроены в последние два года. Тем, кто к нам обращается в поисках работы, мы стараемся помочь им пройти курсы и найти им работу», — сказала Дюшеналиева.

Однако работа от социального учреждения доступна не всем нарынчанам с инвалидностью. Дюшеналиева также не смогла точно сказать, сколько человек было трудоустроено за все время работы ее отдела.

«Каждые три-шесть месяцев мы выносим результаты. Мы сейчас взяли результаты за три месяца. Здесь мы предоставляем людям с ограниченными возможностями информацию о занятости на рынке труда в зависимости от состояния здоровья людей. По итогам последних трех месяцев выделена квота на 25 работников для 18 учреждений Нарынской области. В зависимости от условий вакансий ведется набор персонала», — сказала она.

Кроме этого, она добавила, что за последние три месяца в целях трудоустройства прошли обучение 11 человек. Их научили шить, рукодельничать, вести домашнее хозяйство.

В прошлом году в опросе, проведенном Международным республиканским институтом, кыргызстанцы назвали безработицу самой серьезной проблемой. Национальный статистический комитет также сообщил, что как минимум один человек в каждой семье потерял работу из-за пандемии коронавируса. Найти работу непросто, учитывая, что пандемия еще не закончилась.

«Возможность» от Улукбека

Улукбек Букардинов. Фото: Дилде Шатанова

Но есть и другие варианты. Улукбек Букардинов, имеющий инвалидность второй группы, вместе с друзьями принял участие в конкурсе «Способы предотвращения болезни», которую организовала мэрия. Они изобрели соляную лампу и браслет, который светится в темноте.

«Мы сделали начинку лампы из соли, снаружи мы ее красиво оформили. Эта лампа имеет полезные свойства для легких человека, да и просто красиво, если поставить в комнате. Кроме этого мы придумали ленту, которую можно прикрепить к одежде или надеть на руку. Эта лента светится в темноте и может обезопасить пешехода, так как водителю лента будет видна издалека. Эту ленту можно использовать не только человеку, ее можно надевать и на скот. Это поможет предотвратить ДТП», — рассказывает Букардинов.

Лампа из соли и лента. Фото: Дилде Шатанова Презентация ленты. Фото: Дилде Шатанова Изделия ручной работы. Фото: Дилде Шатанова Цех. Фото: Дилде Шатанова

Букардинов попал в аварию 20 лет назад, после которой слег в постель на несколько месяцев и получил огромный стресс. Но он смог взять себя в руки, научиться компьютерной грамотности и победить депрессию. На данный момент ему удалось создать организацию для людей с инвалидностью под названием «Мүмкүнчүлүк» («Возможность»).

«Находясь дома, освоил компьютер. Затем я решил помочь другим людям и основал организацию под названием «Мүмкүнчүлүк» («Возможность»). Сейчас в организации обучают, как освоить компьютер и ремонтировать его. Те, кто освоил компьютеры, потом находят работу. Сейчас в моем офисе работают четверо ребят», — сказал он.

По словам Букардинова, они кроме ремонта компьютера, придумывают различную электронику. Также он добавил, что его двери всегда открыты для других людей с инвалидностью.

Начнут работать законы — начнут решаться проблемы

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев уже около десяти лет поднимает вопросы в парламенте, связанные с защитой людей с инвалидностью. В беседе с «Клоопом» Бекешев сказал, что проблема, связанная с их безработицей начнет решаться, если законы заработают.

«Я неоднократно предлагал в парламенте разработать закон, решающий проблему безработицы людей с инвалидностью. Этот законопроект, говоря простым языком, даст им квоту в 5%, даже если в компании работает около 20 человек. Если частные компании не выделяют 5% квоту, они должны заплатить государству более 1000 сомов. Когда я предлагал закон, я подсчитал, сколько денег государство будет получать каждый год. К сожалению, в парламенте это не нашло поддержки. Потому что у всех депутатов есть бизнес, они не хотят брать на работу людей с инвалидностью», — полагает он.

По мнению Бекешева, если такой закон заработает, около 16 тысяч человек могли бы быть трудоустроены, и ежегодно в бюджет поступало бы более 188 млн сомов. Эти средства можно было бы направить на адаптацию людей с инвалидностью, создание рабочих мест и инфраструктуры для них. Работодателей же, которые бы не выделяли квоты и не платили штрафы, можно было бы привлекать к административной ответственности.

«Мы есть, у нас все получится»

Медер Усупбеков. Фото: Дилде Шатанова

Не дожидаясь помощи от государства, люди с инвалидностью защищают свои права сами. Один из них — 35-летний Медер Усупбеков, у которого врожденный детский церебральный паралич.

Он не смог продолжить учебу после окончания школы по семейным обстоятельствам. Но, несмотря ни на что, в этом году он поступил в Государственный университет Нарына по направлению «Программирование» со 100% скидкой.

«Я хорошо умею работать на компьютере. До этого я писал проекты для разных организаций. Впервые я выиграл проект для строительства пандуса в Университете Центральной Азии. Благодаря этому проекту в Нарыне построили пандусы. Строительство вели родители детей с инвалидностью, а я оплатил их работу из тех денег, которые были предназначены по проекту», — сказал он.

Медер мечтает снять фильм, который помог бы сломать общественные стереотипы связанные с людьми с инвалидностью. Для этого он начал обучаться видеосъемке.

«Я все еще учусь. Есть много бесплатных онлайн-курсов. Сейчас осваиваю видеосъемку. Хочу в ближайшее время снять короткометражный фильм о людях с инвалидностью. Причина, по которой я выбрал эту тему, заключается в том, что многие люди отвергают ее, потому что думают, что ничего не могут сделать. Я собираюсь снять для них фильм рода «Мы есть, у нас все получится», — сказал Усупбеков.

14 марта 2019 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков ратифицировал и подписал Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью. Кыргызстан взял на себя обязательство по защите и соблюдению прав около 200 тысяч граждан с инвалидностью, проживающих в стране. Несмотря на это, никаких сдвигов в этом направлении пока нет.

Материал подготовлен ​​Агентством США по международному развитию (USAID) и FHI360 при поддержке проекта «Медиа-К» Интерньюс Кыргызстан. Точка зрения, выраженная в этой статье, не обязательно отражает точку зрения Интерньюс Кыргызстан.