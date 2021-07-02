Новый состав Центризбиркома 2 июля на заседании избрал председательницей комиссии Нуржан Шайлдабекову. Она возглавила ЦИК в 2016 году.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша избрали новый состав ЦИК. Шайлдабекова прошла по президентской квоте.

Согласно подписанному президентом Садыром Жапаровым конституционному закону «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики», 50% кандидатов в состав ЦИК выдвигает глава государства.

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