Фото: ИА Turmush

Фермеры Иссык-Кульской области понесли убытки из-за жары и засухи. По информации ИА Turmush, только в Ак-Суйском районе выгорели более 5 тыс га зернового поля.

Пострадали сельские округа Кара-Жал, Тепке, Каракол, Отрадный, Челпек и Бору-Баш — у них выгорели посевы пшеницы и ячменя. Сейчас спецкомиссия оценивает ущерб, чтобы передать данные об ущербе в минсельхоз.

Засуха в Кыргызстане

С наступлением аномальной жары в Центральной Азии и маловодья на засуху начали жаловаться фермеры Чуйской области. По их данным, к началу июня из 100 тысяч засеянных гектаров уже высохли около 6 тысяч.

«Если мы эту проблему не решим, 60% урожая просто засохнет. Вопрос стоит остро. Люди пишут о проблемах, о которых не хватит говорить и дня. На некоторых каналах закрывают воду на 2-3 дня, чтобы прогнать воду дальше, это очень много», — рассказал на пресс-конференции Виталий Какштыкс, представитель Ассоциации кукурузоводов страны.

После, чтобы обратить внимание на проблему засухи, около 300 фермеров Чуйской области вышли на митинг. Они заявили, что засуха и проблема полива полей приведет к убытками и проблемам с продовольствием в Бишкеке.

Также они были недовольны тем, что власти республики ведут спуск воды в Казахстан и Узбекистан. В компании «Электрические станции» ответили, что спуск воды происходит по соглашению с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч. За них страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

В компании пояснили: соглашения о поставках электроэнергии были подписаны еще в марте 2021 года «в целях сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища, бесперебойного электроснабжения населения и отрасли экономики страны и успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов».

Замдиректора Госагентства водных ресурсов Абдылбай Жайлобаев в интервью государственному информагентству «Кабар» рассказал, что в Чуйской области по ночам будут закрывать водозаборы, чтобы обеспечить Жайылский и Панфиловский районы водой.

Но это не очень помогло — часть урожая на полях оказалась уничтоженной, окончательный ущерб еще не озвучен. Кроме того, Панфиловский район уже начал использовать сточные воды на полив для того, чтобы спасти хотя бы часть посеянных сельхозкультур.

В Чуйской области ввели режим ЧС из-за маловодья до улучшения ситуации. МЧС практически ежедневно выезжает на тушение пожаров — горят поля, сухотравье, камыши, и уже собранные кормовые травы на территории сельских хозяйств.

Есть нехватка воды и на юге Кыргызстана. В связи с этим цены в Ошской области на кормовые травы выросли почти в два раза в сравнении с прошлым годом.