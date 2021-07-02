В издание Kaktus.media анонимно обратилась операторка колл-центра службы 118 и пожаловалась, что на фоне ухудшения эпидситуации в службе не хватает операторов и врачей. По её словам, сотрудники службы работают на износ и им не предоставляют еду.

В минздраве признали проблему и отметили, что нагрузку сейчас испытывают все работники здравоохранения и это «временно». В ведомстве подчеркнули, что нагрузка будет снижена когда распространение COVID-19 пойдёт на спад.

«Нам очень тяжело»

По словам операторки колл-центра, в службу 118 в день поступает около 400 заявок только по одному району, а сами операторы работают по 12 часов в сутки.

«Нам не предоставляют обед и не оплачивают выходные, при этом мы стараемся помогать каждому. На улице люди не ощущают на самом деле нынешнюю критическую ситуацию. Нас три оператора, и нам очень тяжело», — сказал она.

Кроме того, по её словам, у выездных бригад службы 118 ситуация тоже «критическая».

«Они тоже ходят целый день голодные, при этом получают мизерную зарплату. Хуже того, они не могут выезжать на вызовы, так как у них закончился бензин. При мне умер человек, который просил приехать бригаду, не дождался. Это я только один случай вам рассказываю. А таких каждый день много», — рассказала операторка.

Она возмущена бездействием минздрава и считает, что ведомству «плевать на них».

«А министерству [здравоохранения] на нас наплевать, так как никто не хочет знать о нашей проблеме. Обществу выдают неверную информацию, так как многие не могут получить элементарную помощь», — рассказала она.

Кроме того, она пожаловалась на то, что все врачи направляют пациентов в службу 118, но в их обязанность входят только консультация и ПЦР-анализ.

«Первую помощь бригады 118 оказывать не могут. Сейчас везде говорится, что при первых симптомах человек должен позвонить терапевту. Когда они звонят в поликлинику, то врачи сразу перенаправляют их к нам. Далее мы перенаправляем их в скорую помощь, но они не выезжают к ним. Они не хотят контактировать с больными COVID-19. Заявки выполняются с опозданием. Творится беспредел. Просим помочь донести до министерства, что пора увеличивать количество бригад и операторов колл-центра», — отметила операторка.

«Это временный фактор»

Замминистра здравоохранения по цифровому развития Бакыт Джангазиев в интервью Kaktus.media рассказал, что действительно в последнее время нагрузка на систему здравоохранения возросла в связи с распространением COVID-19.

По его словам, сейчас нагрузку испытывают все работники здравоохранения — министерство, больницы, поликлиники, лаборатории и т. д.

«В части работы службы 118, организована посменная работа, операторы работают по утвержденному алгоритму. Так как работники службы 118 являются сотрудниками ЦСМ, принимая во внимание цели и задачи, для которых данная служба и создавалась, соответственно, нагрузка, на которую пожаловалась неизвестный оператор, является временным фактором и со снижением распространения пандемии COVID-19 будет также снижена», — сказал Джангазиев.

По его словам, сейчас минздрав совместно с партнёрами ведут работы по увеличению технологических мощностей горячей линии.

«В целях увеличения количества операторов привлечены дополнительные силы. В настоящее время уже ведется их подготовка согласно утвержденному протоколу. Ситуация с нагрузкой на системы здравоохранения мониторится, и по мере необходимости министерство будет привлекать соответствующие резервы», — отметил замминистра.

Он также сообщил, что вопрос с питанием решат ввиду перехода службы 118 на усиленный режим работы.

Замминистра опроверг информацию, что мобильные бригады не обеспечены бензином. По его словам, у мобильных бригад есть всё необходимое, в том числе СИЗ.

«На сегодня работает 36 бригад, с завтрашнего дня будут дополнительно еще две. Каждая бригада работает в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время не зафиксировано случаев отказа какой-либо бригады службы скорой помощи выезжать на вызов», — отметил он.

Он подчеркнул, что минздрав и мэрия Бишкека, при координации республиканского штаба, совместно обеспечивает деятельность службы 118.

Третья волна COVID-19

В последние несколько недель в Кыргызстане идёт резкий рост числа зараженных COVID-19. А минздрав ещё 15 июня заявил, что в Кыргызстане началась третья волна коронавируса.

Так, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 1 485 новых случая заражения коронавирусом, из которых 923 в Бишкеке. Кроме того за сутки COVID-19 заразился 51 медработник.

Всего, по данным минздрава, с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 127 880 случаев заражения COVID-19. Также за время пандемии коронавирус выявили у 5 505 медиков.

По официальной версии, всего умерли 2 019 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом. Также скончались 108 медработников с COVID-19.

Ранее республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

Кроме этого, республиканский штаб рекомендовал сотрудникам министерств и ведомств вакцинироваться «в кратчайшие сроки». А руководителей госорганов попросило отправить на удалённый режим работы 50% сотрудников, в том числе тех, кто старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Также глава штаба Жылдыз Бакашова 2 июля на заседании по эпидемиологической ситуации поручила минздраву обеспечить бесперебойную работу службы 118 и вместе с полпредставами в областях и мэриями Бишкека и Оша обеспечить бесперебойную работу мобильных бригад.

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