Пресс-служба ГУВД Чуйской области 1 июля сообщила о задержании 34-летнего мужчины по подозрению в убийстве своей матери. Его водворили в ИВС на время следствия.

По данным ОВД Аламединского района 30 июня поступило сообщение об убийстве 73-летней женщины в селе Пригородное. Её труп с признаками насильственной смерти нашли в спальни дома, где проживала семья.

Факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района по статье «Убийство» и начато досудебное производство. В милиции сообщили, что были также назначены все необходимые экспертизы для установление причины смерти.

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Над материалом работала Айзирек Осмонова.