Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 2 июля подписал указ о назначении государственного секретаря.

Так, согласно приказу, на эту должность назначен Чолпонбек Абыкеев. В Кыргызстане он известен, как писатель и журналист. До поста госсекретаря он занимал должность советника кабинета министров.

Из открытых источников также известно, что Абыкеев, который после смены власти, произошедшей в октябре 2020 года, принимал участие в *Конституционном совещании (КС).

*Значительная часть членов КС были идейными или прямые сторонниками президента Садыра Жапарова. Среди них были инициаторы выдвижения новой версии Конституции (уже принятой), а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания не было. Кроме этого, экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву.

Также по данным реестра Министерства юстиции Абыкеев руководит Общественным фондом «Дилшерик», который занимается издательством и Общественным объединением «Сарбагыш — Тагай бий уулу».

Что еще за госскретарь?

Если вы задались таким вопрос, то все в порядке. В Кыргызстане раньше была должность государственного секретаря, но в 2009 году должность упразднили.

Должность снова вернули после того как президент Садыр Жапаров 5 мая 2021 года принял новую Конституцию.

Так чем же займется госсекретарь? В пресс-службе аппарата президента сообщили журналисту «Клоопа», что он отвечает за государственную идеологию.

Ранее госсекретарь также отвечал за госидеологию. Однако кроме этого в его функции входили и другие обязанности. В том числе, выработка предложений по внешнеэкономическим вопросам, координация работы исполнительной власти и улучшение системы госслужбы.