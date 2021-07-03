Минздрав сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Четыре человека скончались в Бишкеке, двое — в Чуйской области и по одному в Оше и Джалал-Абадской области.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 027 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 1 352 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 803;
- Чуйская область — 189;
- Баткенская область — 81;
- Джалал-Абадская область — 80;
- Ошская область — 67;
- Ош — 42;
- Иссык-Кульская область — 37;
- Таласская область — 29;
- Нарынская область — 24.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 129 232 случая заражения коронавирусом.
Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 665 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 111 934 пациента.
За сутки среди медиков выявили 38 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 543 медработников, из которых выздоровели всего 4 943.
Также минздрав сообщил, что на 3 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 3 864 пациента, из них 1 271 — в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 10 318 человек лечатся амбулаторно.