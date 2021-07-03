Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что 2 июля избран новый председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии. Им стал Айбек Стамов, занимавший ранее пост секретаря комиссии.

Также на заседании комиссия избрала нового секретаря. Большинством голосов эту должность занял Бахадыр Конуров, который с 2016 года был в составе Бишкекской ТИК.

Ранее Бишкекскую ТИК возглавлял Кайрат Маматов.

Также 2 июля состоялось первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии, на котором они избрали председателя. Нуржан Шайлдабекова была переизбрана на эту должность.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша избрали новый состав ЦИК. Шайлдабекова прошла по президентской квоте.

Согласно подписанному президентом Садыром Жапаровым конституционному закону «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики», 50% кандидатов в состав ЦИК выдвигает глава государства.

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