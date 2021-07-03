Журналисты ютуб-канала Temirov Live опубликовали новый выпуск «Подхалимы на митинге», в котором рассказали о людях, которые пришли на митинг против митингов 15 мая.

На этом митинге участвовали сотрудники охранного агентства «Дордой», который принадлежит бизнесмену Аскару Салымбекову. Также по словам журналиста Аргена Камалдинова, в акции принимал участие Бексултан Жаныбеков (Сарпа), кандидат в Бишкекский горкенеш от партии «Эмгек».

«Ну и, собственно, итог митинга. Салымбеков недавно пожаловался Садыру Жапарову на проверку госорганов спорткомплекса «Дордой». А Жапаров сразу же поручил генпрокурору Курманкулу Зулушеву прекратить эти проверки. Это ли не подхалимство, или услуга за услугу», — отметил журналист.

Также Камалдинов рассказал, что на митинге участвовали и дети. По предварительным данным их привел Сарпа — местный авторитет.

Он также рассказал про других участников митинга, активно поддерживающих власть и получивших за это государственные должности.

Бакай Кашкарбаев, известный как плачущий сторонник Жапарова, который просился стать его советником, в конце апреля был назначен на должность советника министра сельского хозяйства.

«Не менее яркий сторонник власти Торохан Жунусбеков в 2020 году был кандидатом от партии «Мекенчил». Его назначили на должность советника гендиректора крупной госкомпании «Мегаком». Работа советника видимо не сложная — есть время засветиться на политическом мероприятии», — подчеркнул Камалдинов.

Кроме этого, в Temirov Live распознали на митинге известных спортсменов: чемпиона по греко-римской борьбе Урмата Аматова, дзюдоиста Руслана Турсуналиева и бойца ММА Улана Эмильбекова.

«По неподтвержденным данным, участники митинга получили по две тысячи сомов, а дети по всего по 500», — заключил Камалдинов.

Митинг против митингов

В Бишкеке 15 мая у Дома правительства прошел митинг против митингов, в котором участвовали более тысячи человек призвали соотечественников объединиться и не выходить на митинги по любому поводу.

Митингующие выстроились в шеренги и маршировали на старой площади. Они не выдвинули никаких требований властям, наоборот, призвали граждан не митинговать.

Большинство собравшихся были мужчины. Некоторые были одеты в жилетки с надписью «Народная дружина» и ДНД. Выстроились также сотрудники в форме охранников. Митингующие разошлись после полудня.

Сами митингующие отказались сообщать, кто является организатором антимитинга.